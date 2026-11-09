Ba loại thực phẩm càng ăn nhiều càng khiến tóc rụng tả tơi

Rụng tóc là vấn đề nhiều người gặp phải khi tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, áp lực công việc và cuộc sống cũng có thể khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, kể cả ở người trẻ. Bên cạnh việc lựa chọn dầu gội hay sản phẩm chăm sóc tóc, chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cũng đóng vai trò quan trọng.

Theo trang thông tin y tế Nhật Bản Medical DOC, một số thói quen ăn uống có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe mái tóc. Trong đó, ba nhóm thực phẩm được khuyến cáo nên hạn chế là đồ ăn nhiều đường, thực phẩm giàu chất béo và món có tính kích thích cao.

Nguyên nhân rụng tóc có thể đến từ nhiều yếu tố trong đó có thói quen ăn uống, sinh hoạt. Ảnh: TVBS

Ba nhóm thực phẩm nên hạn chế để tránh tóc rụng

1. Thực phẩm nhiều đường và carbohydrate

Nhóm này bao gồm ngũ cốc tinh chế, khoai tây, thực phẩm giàu tinh bột, đường và các loại bánh kẹo, đồ ăn vặt. Tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm tăng triglyceride trong máu, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu và gián tiếp khiến nang tóc không nhận đủ dưỡng chất.

Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu năng lượng và chất béo còn được cho là có thể thúc đẩy hoạt động của enzyme 5-alpha reductase - yếu tố liên quan đến chứng rụng tóc kiểu androgen (AGA), thường gặp ở cả nam và nữ.

2. Thực phẩm nhiều chất béo và calo

Các loại thịt chứa nhiều mỡ, sản phẩm từ sữa giàu chất béo và các loại hạt là những thực phẩm có hàm lượng lipid cao. Dù chất béo là nguồn cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể, việc tiêu thụ quá mức trong thời gian dài có thể dẫn đến thừa cân, béo phì và xơ vữa động mạch.

Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, khiến quá trình vận chuyển oxy và dưỡng chất đến da đầu kém hiệu quả. Khi nang tóc không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, quá trình sản xuất keratin - thành phần cấu tạo chủ yếu của sợi tóc - cũng có thể bị ảnh hưởng.

3. Thực phẩm và đồ uống có tính kích thích mạnh

Các loại gia vị cay nồng và đồ uống có cồn cũng nằm trong nhóm nên hạn chế. Theo Medical DOC, chúng có thể gây kích ứng, làm tăng nguy cơ viêm da đầu hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của mạch máu, từ đó gián tiếp tác động đến sự phát triển của tóc.

Bốn thực phẩm hỗ trợ nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe

Bên cạnh việc điều chỉnh những thực phẩm không có lợi, bổ sung dưỡng chất phù hợp cũng là cách chăm sóc tóc từ bên trong. Keratin - thành phần chính của tóc - được cấu tạo chủ yếu từ protein. Vì vậy, cơ thể cần được cung cấp đủ đạm, vitamin và kẽm để hỗ trợ quá trình phát triển của tóc.

Chế độ ăn giàu protein hỗ trợ nang tóc phát triển chắc khỏe, phần nào giảm thiểu gãy rụng. Ảnh: Welltech

1. Gan lợn

Gan lợn chứa vitamin A, nhóm B, sắt, kẽm và taurine. Vitamin A tham gia vào quá trình duy trì sức khỏe của da và nang tóc; các vitamin nhóm B hỗ trợ chuyển hóa và nhiều hoạt động của cơ thể. Trong khi đó, sắt giúp vận chuyển oxy đến các mô, còn kẽm cần thiết cho quá trình phân chia tế bào nang tóc.

2. Hàu

Hàu giàu kẽm và axit amin - những dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển của tóc. Cơ thể không thể tự tổng hợp kẽm nên cần bổ sung thông qua thực phẩm. Hàu cũng chứa nhiều axit amin, trong đó có các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự sản xuất được.

3. Natto (đậu nành lên men)

Natto là món đậu nành lên men truyền thống của Nhật Bản, chứa isoflavone, axit amin, kẽm và nhiều loại vitamin. Isoflavone trong đậu nành được cho là có khả năng tác động đến hoạt động của hormone androgen. Ngoài ra, vitamin B và E góp phần hỗ trợ quá trình trao đổi chất, duy trì môi trường da đầu khỏe mạnh.

4. Các loại hạt

Ngoài protein, các loại hạt còn cung cấp vitamin E, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như kali, canxi, sắt và kẽm. Chúng cũng chứa axit béo có lợi, góp phần bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và hỗ trợ sức khỏe mái tóc.