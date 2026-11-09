Gia thế Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang

Yến Trang hiện là sinh viên năm ba khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Thủ đô Hà Nội. Theo chị Nguyễn Ngọc Yến, mẹ Hoa hậu Việt Nam 2026, con gái mong muốn trở thành cô giáo để tiếp nối truyền thống gia đình. Tân hoa hậu có ông nội và mẹ đều làm việc trong ngành sư phạm. Mẹ Yến Trang hiện là giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Hòa, đây cũng là mái trường người đẹp từng theo học.

"Có lẽ môi trường và truyền thống gia đình góp phần định hướng để con lựa chọn ngành sư phạm, trở thành cô giáo tiểu học trong tương lai", mẹ Yến Trang cho biết.

Nguyễn Yến Trang (giữa) bên hai á hậu Khánh Linh (trái) và Phương Nghi tại đêm chung kết.

Tân hoa hậu là con gái lớn trong gia đình có hai chị em ở Hà Nội. Mẹ cô kể, từ nhỏ Yến Trang sống trong môi trường giáo dục nghiêm khắc khi cả bố lẫn mẹ đều đề cao tính kỷ luật.

Ngày Yến Trang tham gia chung kết Hoa hậu Việt Nam, gia đình hai bên nội ngoại đều có mặt để cổ vũ. "Gần 60 người gồm bà nội, bố mẹ, em trai cùng bạn bè của Yến Trang từ Hà Nội xuống Hải Phòng dõi theo. Mọi người hy vọng con gái tiến sâu nhưng kết quả giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 là điều bất ngờ to lớn", chị Ngọc Yến bày tỏ.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, cao 1,71 m, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng. Với danh hiệu cao nhất, cô nhận vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Tân hoa hậu Yến Trang bên gia đình sau khi đăng quang.

Trong phần thi ứng xử của top 5, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm nhận thế nào về vẻ đẹp của một đất nước hòa bình? Bạn muốn lan tỏa hình ảnh ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Cô trả lời: "Có những vùng đất, khoảng trời vẫn phải oằn mình dưới tiếng bom đạn. Vì vậy, tôi cảm thấy may mắn khi được sống ở Việt Nam, mỗi sáng thức dậy dưới bầu trời trong xanh, nghe tiếng chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Với tôi, đó chính là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 đã cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước yêu chuộng hòa bình mà còn có trách nhiệm góp phần kiến tạo, lan tỏa hòa bình đến thế giới. Tôi tự hào là người Việt Nam và mong muốn giới thiệu hình ảnh đất nước tươi đẹp, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế".

Tân hoa hậu bên đại gia đình sau khi đăng quang.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại sân khấu ngoài trời ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Cuộc thi khởi động từ tháng 6 với tour tuyển sinh và các hoạt động giao lưu tại nhiều trường đại học. Mùa thi năm nay mang chủ đề Miền hương sắc, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ ở các vùng miền, đồng thời đề cao tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.

Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong khởi xướng, tổ chức lần đầu năm 1988 với tên gọi Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong. Bùi Bích Phương là người đầu tiên đăng quang. Qua nhiều mùa, cuộc thi có các hoa hậu được công chúng biết đến như Hà Kiều Anh, Mai Phương Thúy, Đặng Thu Thảo, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà...