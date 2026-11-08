Nhan sắc tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang

Vượt qua 24 thí sinh trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang (giữa) đăng quang ngôi vị cao nhất, giành vương miện cùng phần thưởng 500 triệu đồng.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng.

Khoảnh khắc đăng quang của Yến Trang.

Trong phần thi Ứng xử của top 5, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: 'Là một công dân Việt Nam, bạn cảm nhận thế nào về vẻ đẹp của một đất nước hòa bình? Bạn muốn lan tỏa hình ảnh ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?'

Cô trả lời: 'Có những vùng đất, khoảng trời vẫn phải oằn mình dưới tiếng bom đạn. Vì vậy, tôi cảm thấy may mắn khi được sống ở Việt Nam, mỗi sáng thức dậy dưới bầu trời trong xanh, nghe tiếng chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Với tôi, đó chính là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 đã cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước yêu chuộng hòa bình mà còn có trách nhiệm góp phần kiến tạo, lan tỏa hòa bình đến thế giới. Tôi tự hào là một người Việt Nam và mong muốn giới thiệu hình ảnh một đất nước tươi đẹp, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế'.

Trong phần thi Trang phục Dạ hội, Yến Trang khoe đường cong với chiếc đầm cut-out hai bên hông, đính kết lấp lánh.

Yến Trang khi trình diễn Áo dài có phong thái nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Từ vòng Chung khảo, Yến Trang được đánh giá cao với bản lĩnh sân khấu. Cô có đôi chân dài, thẳng, làn da trắng.

Ngoài đường nét gương mặt thanh thoát, tân hoa hậu còn có nụ cười tươi. Ở phần thi Áo tắm tại đêm Chung khảo, Yến Trang khoe vóc dáng gợi cảm.

Trước khi ghi danh cuộc thi, Yến Trang đã dành nhiều năm trau dồi kỹ năng. Với cô, theo đuổi ước mơ không chỉ dừng ở mong muốn mà còn cần sự chuẩn bị và nỗ lực. Hoa hậu Việt Nam 2026 là dịp để người đẹp vận dụng những gì đã học, tiếp tục rèn luyện phong thái, sự tự tin và bản lĩnh trước công chúng.

Cô xem cuộc thi là cơ hội vàng để chủ động hơn trong cuộc sống, học cách sắp xếp thời gian và thích nghi với môi trường tập thể. Với chuyên ngành đang học, cô định hướng gắn bó với nghề giáo.

Yến Trang từng có kinh nghiệm chụp mẫu thời trang.

'Cô giáo tương lai' trong bộ hình gợi cảm trước khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026. Đời thường, người đẹp chuộng phong cách trẻ trung.

Nhan sắc mộc mạc của tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang.