6 sao Việt tuổi tứ tuần được khen trẻ đẹp bất chấp thời gian

Cận kề tuổi ngũ tuần và trải qua hai lần sinh nở, siêu mẫu Bằng Lăng vẫn giữ được body gợi cảm, săn chắc. Chân dài sinh năm 1979 thừa nhận là người cầu toàn, "ham đẹp" nên rất chú trọng việc giữ gìn sắc vóc.

Cùng với thói quen tập gym 5-6 buổi mỗi tuần, Bằng Lăng cho biết từ nhiều năm nay đã quen với việc gần như chỉ ăn một bữa chính trong ngày với nhiều loại rau củ và một lượng vừa đủ protein. Thỉnh thoảng, cô mới ăn cơm trắng đồng thời luôn đảm bảo bữa ăn này kết thúc trước 17h mỗi ngày. Thói quen này giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, chuyển hóa, buộc sử dụng mỡ thừa làm năng lượng vận động, nhờ đó tránh tình trạng tích mỡ.

Nhiều năm qua, ca sĩ Lệ Quyên thường xuyên thể hiện sự tự hào với cơ thể không mỡ thừa cùng số đo ba vòng 86-58-91 cm. Ở tuổi 45, 'Nữ hoàng phòng trà' chăm chỉ tập luyện gần như mỗi ngày vì có phòng gym tại nhà và tham khảo, thực hiện theo các bài tập từ YouTube. Thỉnh thoảng cô cùng bạn trai Lâm Bảo Châu chạy bộ, tham gia một số giải marathon ở cự ly ngắn.

Ở tuổi 45, ca sĩ Hiền Thục được khán giả khen có vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Trong một số bức ảnh chụp chung với con gái 25 tuổi, nhiều fan nhận xét nữ ca sĩ trông chỉ như chị gái của con.

Bí quyết giữ gìn sắc vóc của Hiền Thục nhiều năm qua đến từ lối sống lành mạnh và kỷ luật. Cô duy trì thói quen ngủ nghỉ điều độ, tiêu thụ phần lớn thực phẩm gốc thực vật và đặc biệt chú trọng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, giữ thái độ sống lạc quan, vui vẻ.

Hơn 20 năm hoạt động ca hát, Mỹ Tâm vẫn là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả, được coi là ngôi sao có sức hút bền bỉ. Ở tuổi tứ tuần, giọng ca Tóc nâu môi trầm giữ gương mặt tươi trẻ, vóc dáng cân đối và cơ thể dẻo dai. Vài năm nay, cô duy trì chế độ ăn uống healthy, hạn chế đồ nướng và chiên rán, tránh ăn khuya, thường ăn bữa cuối vào 8-9h tối.

Ngoài gym, ca sĩ sinh năm 1981 thường tập vũ đạo để phục vụ công việc biểu diễn. Luyện tập cường độ cao giúp nữ ca sĩ có được cơ thể cân đối, săn chắc, ít mỡ thừa. Theo nữ ca sĩ, việc đổ mồ hôi khi tập vũ đạo cũng giúp da dẻ cô tươi tắn, đàn hồi tốt hơn.

Hơn hai thập kỷ gia nhập làng giải trí, siêu mẫu Anh Thư vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, hình thể sexy. Ở tuổi 44 và trải qua một lần sinh nở, Anh Thư có vóc dáng nuột nà, vòng hai không mỡ thừa, hiện rõ cơ bụng săn chắc.

Để giữ gìn sắc vóc và sức khỏe, cô ăn uống khoa học, điều độ kết hợp với lối sống năng động, tập thể dục đều đặn. Chân dài sinh năm 1982 hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều gia vị, chuộng thịt nạc, trứng, cá, rau củ hấp, khi ngán, cô đổi sang nướng hoặc áp chảo.

Đã bước sang tuổi tứ tuần và qua 4 lần sinh nở, Jennifer Phạm vẫn được nhiều người khen gợi cảm, xinh đẹp và không có nhiều dấu hiệu tuổi tác. Người đẹp nói càng nhiều tuổi thì cơ thể càng dễ tích mỡ, đặc biệt ở vòng hai nên cô ý thức việc chăm chỉ luyện tập để giữ dáng gợi cảm từ nhiều năm nay. Cô có thói quen tập luyện mỗi ngày, luân phiên các môn như gym, yoga, golf và gần đây là pickleball kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh ít dầu mỡ, tinh bột và nhiều rau xanh, đạm từ thịt nạc, hải sản.

Đối với làn da, chu trình chăm da tại nhà của Jennifer Phạm thường có retinol và vitamin C, hữu ích cho công cuộc trẻ hóa, giữ làn da đều màu, ít dấu hiệu tuổi tác.