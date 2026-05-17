Ăn ức gà có giúp giảm cân tốt hơn ăn trứng?

1. Cùng giàu đạm, vì sao ức gà và trứng lại khác nhau về năng lượng?

Ức gà được xem là thực phẩm giàu protein, ít chất béo, đặc biệt khi bỏ da. Một khẩu phần ức gà luộc hoặc áp chảo không dầu thường cung cấp lượng đạm cao trong khi lượng calo tương đối thấp. Bởi vậy, nhiều người lựa chọn ức gà khi muốn giảm cân hoặc tăng cơ.

Trong khi đó, trứng cũng là nguồn protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, lòng đỏ trứng có chứa chất béo, khiến tổng năng lượng của một quả trứng cao hơn so với lượng tương đương từ phần ức gà nạc. Điều này không có nghĩa trứng "gây tăng cân", mà chỉ là mật độ năng lượng khác nhau.

Một điểm đáng chú ý là trứng thường được ăn với khẩu phần nhỏ hơn. Nhiều người chỉ ăn 1–2 quả trứng mỗi bữa, trong khi khẩu phần ức gà có thể lên đến 100 - 150g. Vì vậy, tổng lượng calo thực tế phụ thuộc nhiều vào cách ăn và khẩu phần hơn là bản thân thực phẩm.

Ngoài ra, trứng chứa nhiều vi chất như vitamin D, choline và chất béo cần thiết cho cơ thể. Trong khi đó, ức gà chủ yếu cung cấp protein và ít chất béo. Vì vậy, xét về dinh dưỡng tổng thể, mỗi loại có ưu điểm riêng và không thể kết luận chỉ dựa vào lượng calo.

2. Ăn ức gà hay trứng giúp hạn chế cảm giác thèm ăn tốt hơn?

Protein có vai trò giúp kéo dài cảm giác no, cả ức gà lẫn trứng đều có lợi thế này. Khi ăn thực phẩm giàu đạm, cơ thể cần nhiều thời gian tiêu hóa hơn, từ đó giảm cảm giác thèm ăn giữa các bữa.

Ức gà thường có lợi thế ở lượng protein cao hơn trên mỗi khẩu phần, nhờ đó giúp duy trì cảm giác no lâu hơn, đặc biệt khi kết hợp với rau xanh hoặc tinh bột nguyên cám. Những bữa ăn như vậy thường giúp hạn chế ăn vặt sau đó.

Tuy nhiên, trứng lại có cấu trúc dinh dưỡng cân bằng hơn giữa protein và chất béo. Sự kết hợp này cũng góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa. Vì vậy, nghiên cứu đã cho thấy một bữa sáng với trứng có thể giúp kiểm soát lượng ăn trong ngày.

Ngoài ra, cảm giác no còn phụ thuộc vào cách chế biến. Ức gà chiên nhiều dầu sẽ khác hoàn toàn ức gà luộc. Tương tự, trứng chiên ngập dầu sẽ có năng lượng cao hơn nhiều so với trứng luộc. Vì vậy, phương pháp nấu nướng đóng vai trò quan trọng không kém lựa chọn thực phẩm.

3. Nên chọn ức gà hay trứng khi muốn giảm cân?

Nếu mục tiêu là giảm calo nhưng vẫn giữ lượng protein cao, ức gà có thể là lựa chọn phù hợp. Đặc biệt với những người đang tập luyện thể thao, lượng đạm từ ức gà hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân.

Tuy nhiên, ăn ức gà liên tục dễ gây nhàm chán và khiến chế độ ăn kiêng khó duy trì lâu dài. Trứng lại có ưu điểm dễ chế biến, linh hoạt và phù hợp với nhiều bữa ăn khác nhau. Điều này giúp người muốn giảm cân duy trì thói quen ăn uống ổn định hơn.

Thực tế, không cần chọn một trong hai. Kết hợp cả ức gà và trứng trong tuần thường là cách hợp lý. Ví dụ, dùng trứng cho bữa sáng và ức gà cho bữa trưa hoặc tối giúp đa dạng dinh dưỡng mà vẫn kiểm soát năng lượng.

Điều quan trọng nhất vẫn là tổng lượng calo trong ngày và sự cân bằng của bữa ăn. Dù ăn ức gà hay trứng, nếu khẩu phần quá lớn hoặc kết hợp nhiều thực phẩm nhiều năng lượng, cân nặng vẫn khó giảm. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào một thực phẩm, nên nhìn vào tổng thể chế độ ăn uống.