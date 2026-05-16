5 thói quen giúp Park Bo Young giữ nhan sắc gần 20 năm không đổi

Park Bo Young khoe nhan sắc tươi tắn tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2026. Ảnh: MK

Tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards năm nay, Park Bo Young tiếp tục gây chú ý với diện mạo trẻ trung, làn da căng mịn và nụ cười gần như không thay đổi so với thời đóng Scandal Makers cách đây gần hai thập kỷ. Truyền thông Hàn Quốc nhiều lần gọi cô là "biểu tượng mặt mộc" của màn ảnh nước này bởi vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng bền vững theo thời gian.

Không có chiều cao nổi bật hay phong cách sắc sảo, Park Bo Young được yêu mến nhờ hình ảnh gần gũi, trong trẻo và cảm giác "trẻ mãi không già". Bí quyết của nữ diễn viên không nằm ở các phương pháp làm đẹp cầu kỳ mà đến từ việc duy trì lối sống ổn định suốt nhiều năm.

Uống nước đều đặn và ăn uống chống viêm cho da

Theo Kormedi, Park Bo Young cố gắng uống thật nhiều nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm tự nhiên cho da. Thay vì các loại nước detox phức tạp, nữ diễn viên ưu tiên nước lọc và các món ăn đơn giản, ít gia vị mạnh.

Park Bo Young cũng cho biết cô có thói quen ăn táo thường xuyên, đôi khi xay cùng sữa chua để uống như một bữa nhẹ. Táo chứa nhiều polyphenol và vitamin C, giúp chống oxy hóa và hỗ trợ làn da sáng khỏe. Sữa chua lại có lợi cho hệ tiêu hóa, trong khi sức khỏe đường ruột được các chuyên gia Hàn Quốc xem là yếu tố liên quan trực tiếp đến tình trạng da.

Nữ diễn viên từng nói cơ thể cô phản ứng khá rõ với thực phẩm không phù hợp. Nếu ăn đồ quá cay, quá mặn hoặc thức khuya liên tục, da sẽ nhanh chóng xỉn màu và nổi mụn. Sau khi kiểm tra cơ địa, cô bắt đầu hạn chế những món khiến cơ thể khó tiêu hoặc dễ gây viêm. Đây cũng là xu hướng chăm sóc sắc đẹp được nhiều chuyên gia Hàn Quốc gọi là "inner beauty", tức tập trung nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong thay vì chỉ phụ thuộc mỹ phẩm.

Park Bo Young được xem là một trong những biểu tượng 'lão hóa ngược' của màn ảnh Hàn Quốc nhờ làn da căng mịn và vẻ đẹp tự nhiên suốt gần 20 năm. Ảnh: Instagram boyoung0212_official

Làm sạch da kỹ nhưng dưỡng da tối giản

Khác với hình ảnh 10 bước skincare từng rất phổ biến ở Hàn Quốc, Park Bo Young theo đuổi quy trình chăm sóc da tối giản. Theo chương trình Beauty Bible của KBS W, nữ diễn viên cho biết xem việc làm sạch da là bước quan trọng nhất trong toàn bộ chu trình dưỡng da.

Sau khi quay phim hoặc tham dự sự kiện, nữ diễn viên luôn tẩy trang kỹ để loại bỏ bụi mịn, kem chống nắng và lớp makeup. Cô ưu tiên các sản phẩm dịu nhẹ, hạn chế gây kích ứng và tránh thử quá nhiều mỹ phẩm cùng lúc.

Park Bo Young chuộng các sản phẩm dưỡng ẩm có thành phần lành tính thay vì treatment nồng độ cao. Làn da của cô được nhận xét có độ căng tự nhiên và ít dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, nữ diễn viên nổi tiếng với phong cách trang điểm rất mỏng nhẹ. Cô hiếm khi sử dụng lớp nền dày hoặc tạo khối sắc nét. Chính cách trang điểm trong trẻo này giúp Park Bo Young giữ được hình ảnh trẻ hơn tuổi thật suốt nhiều năm.

Ngủ sớm và kiểm soát căng thẳng

Một trong những điểm được truyền thông Hàn nhắc đến nhiều nhất ở Park Bo Young là nhịp sống khá ổn định so với nhiều nghệ sĩ cùng ngành. Cô ít xuất hiện trong các buổi tiệc tùng khuya, hiếm scandal và thường dành thời gian nghỉ ngơi khi không có lịch quay.

Stress kéo dài có thể làm tăng cortisol, gây viêm da, đẩy nhanh lão hóa và khiến gương mặt mất độ tươi tắn. Việc ngủ đủ giấc và duy trì trạng thái tinh thần ổn định giúp cơ thể tái tạo collagen hiệu quả hơn.

Khán giả Hàn Quốc thường gọi Park Bo Young là nghệ sĩ có "năng lượng chữa lành" vì hình ảnh nhẹ nhàng và thái độ tích cực. Nhiều chuyên gia cho rằng trạng thái cảm xúc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thần thái gương mặt, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 30.

Tập luyện nhẹ nhàng để giữ vóc dáng lâu dài

Park Bo Young không theo đuổi hình thể quá gầy hay cơ bắp rõ nét. Nữ diễn viên chủ yếu tập các bài tăng cường sức mạnh cơ lõi, stretching và vận động nhẹ để duy trì độ săn chắc cho cơ thể. Sau khi tập, cô thường ngâm nước ấm để thư giãn cơ và giảm phù nề. Đây là phương pháp được nhiều phụ nữ Hàn Quốc áp dụng nhằm cải thiện tuần hoàn máu và giúp gương mặt bớt sưng vào buổi sáng.

Thay vì ép cân cực đoan trước mỗi dự án phim, Park Bo Young ưu tiên cảm giác khỏe mạnh và duy trì thể trạng ổn định quanh năm. Chính điều này giúp gương mặt cô vẫn giữ được nét đầy đặn trẻ trung thay vì bị hóp hoặc lộ dấu hiệu mệt mỏi như nhiều trường hợp giảm cân quá mức.

Trung thành với vẻ đẹp tự nhiên

Điểm đặc biệt nhất ở Park Bo Young là sự nhất quán. Suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô hầu như không thay đổi hình tượng quá mạnh. Từ kiểu tóc bob nhẹ, makeup trong veo đến phong cách thời trang nữ tính, tất cả đều hướng đến cảm giác mềm mại và gần gũi.

Trong thời đại nhiều xu hướng làm đẹp thay đổi liên tục, vẻ ngoài tự nhiên của Park Bo Young lại trở thành thương hiệu riêng. Truyền thông Hàn Quốc nhiều lần nhận xét cô là minh chứng cho việc nhan sắc bền vững không đến từ các xu hướng cực đoan mà ở lối sống điều độ, chăm sóc cơ thể đều đặn và giữ tinh thần ổn định trong thời gian dài.

Nữ diễn viên sinh năm 1990 vừa giành danh hiệu "thị hậu" tại Baeksang Arts Awards diễn ra tối 8/5. Ảnh: Kdrama

Park Bo Young sinh năm 1990, là một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất Hàn Quốc nhờ hình ảnh trẻ trung và diễn xuất giàu cảm xúc. Cô ra mắt từ năm 2006, nổi tiếng qua các phim Scandal Makers, Oh My Ghost, Strong Woman Do Bong Soon và Daily Dose of Sunshine. Với khả năng hóa thân linh hoạt từ hài, lãng mạn đến tâm lý chữa lành, Park Bo Young được đánh giá cao về thực lực diễn xuất. Năm 2026, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards.