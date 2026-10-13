Nữ streamer gặp nạn khi ra nước ngoài, gia đình bị đòi tiền chuộc hơn 2 tỷ đồng

Một nữ streamer người Trung Quốc được gia đình trình báo bị bắt cóc và giam giữ tại Myanmar. Những kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình nạn nhân trả tiền chuộc lên tới 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2,3 tỷ đồng) và đe dọa sẽ bán cô nếu không nhận được tiền đúng hạn.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng người trẻ bị dụ dỗ ra nước ngoài, rồi rơi vào các khu lừa đảo ở Đông Nam Á.

Được người quen trên mạng rủ sang Thái Lan, nữ streamer mất liên lạc

Theo trang SCMP, nạn nhân được xác định là Wang Ran (24 tuổi) quê ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trước khi xảy ra sự việc, cô từng sinh sống tại Nam Kinh.

Được biết trước đây Wang Ran làm streamer bán hàng trực tuyến. Theo lời kể của gia đình, cô được một người quen qua mạng mời đến Thái Lan trong một chuyến đi công tác. Tuy nhiên, sau chuyến đi, gia đình nhận được tin cô đã sang Myanmar và bị bắt làm con tin.

Cô bị bắt cóc sau chuyến đi tới Thái Lan công tác.

Những người đang giam giữ nữ streamer yêu cầu gia đình nộp 600.000 nhân dân tệ để đổi lấy tự do cho cô, hạn chót là ngày 20/9 để gia đình thu xếp tiền chuộc. Nếu không nhận được tiền đúng thời hạn, chúng đe dọa sẽ bán cô vào khu lừa đảo.

Gia đình cho biết họ từng có cơ hội liên lạc với Wang qua một cuộc gọi video. Tuy nhiên, những hình ảnh nhìn thấy trong video càng khiến gia đình lo lắng về tình trạng của cô. Cô ở trong một căn phòng trống trơn, đầu óc rối bời như điên loạn và không thể tiết lộ địa điểm đang bị giam giữ.

Trong một cuộc gọi khác, cha của cô nhìn thấy chiếc giường tầng cũ cùng một cửa sổ bị che kín bằng băng keo đen. Những chi tiết này khiến gia đình càng lo ngại về điều kiện sinh hoạt và mức độ an toàn của cô. Tuy nhiên, vị trí giam giữ cụ thể của Wang vẫn chưa được xác định.

Gia đình cầu cứu truyền thông, những kẻ bắt giữ tiếp tục đe dọa

Trước tình cảnh của con gái, gia đình Wang Ran quyết định tìm đến các cơ quan báo chí để công khai vụ việc và kêu gọi sự giúp đỡ. Tuy nhiên, theo lời người thân, động thái này khiến những kẻ bắt cóc cô gia tăng sức ép.

Sau khi vụ việc xuất hiện trên truyền thông, gia đình nhận được các tin nhắn đe dọa, yêu cầu họ không được liên hệ với báo chí. Một trong những tin nhắn được cho là do nhóm bắt cóc gửi đến có nội dung: “Các người phải giao đủ tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ bán cô ta”.

Lời đe dọa khiến gia đình lo sợ Wang có thể tiếp tục bị chuyển cho các nhóm tội phạm khác nếu không đáp ứng yêu cầu.

Hiện chưa rõ những kẻ bắt giữ có gia hạn thời hạn nộp tiền chuộc sau ngày 20/9 hay không.

Cảnh sát Trung Quốc tiếp nhận trình báo, tung tích nạn nhân vẫn chưa rõ

Ngày 21/9, cha của Wang Ran đến một đồn cảnh sát tại Nam Kinh để trình báo vụ việc.

Theo trang The Beijing News, cảnh sát xác nhận gia đình đã liên hệ với cơ quan chức năng. Đồng thời, các cán bộ phụ trách phòng chống lừa đảo sẽ liên lạc với người thân để xử lý thông tin liên quan. Dù vụ việc đã được trình báo và thu hút sự quan tâm của dư luận, tình trạng của nữ streamer vẫn chưa được làm rõ.

Chưa có thông tin xác nhận Wang Ran đang bị giam giữ ở đâu, gia đình đã thu xếp được khoản tiền chuộc hay chưa, hoặc liệu cô có được trả tự do hay không. Cuộc điều tra liên quan đến cô vẫn đang tiếp diễn.