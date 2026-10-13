Câu view bất chấp bằng cụ bà 92 tuổi, TikToker bị chỉ trích dữ dội

Mới đây, một cụ bà 92 tuổi bán bánh trên đường phố Thành Đô, Trung Quốc, trở thành nạn nhân của những người sáng tạo nội dung trên MXH. Nhiều TikToker bị cáo buộc cố tình chọc giận bà cụ rồi đăng tải các video với tiêu đề như “bà lão độc ác” nhằm câu view. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ, buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc xử lý.

Cố tình chọc giận cụ bà 92 tuổi để quay video kiếm lượt xem

Theo trang SCMP, nhân vật chính trong vụ việc là cụ bà họ Tiết (92 tuổi) sống tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Sau khi con trai qua đời vì bệnh tật, cụ Tiết tiếp tục mưu sinh bằng nghề bán bánh trứng nướng trên đường phố. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn duy trì công việc buôn bán hằng ngày, có thời điểm làm việc tới 15 tiếng mỗi ngày. Thu nhập ước tính có tháng vượt quá 20.000 nhân dân tệ (khoảng 77 triệu đồng).

Cụ Tiết bức xúc khi bị đem ra câu view.

Tuy nhiên, cụ Tiết cũng từng vướng phải những tranh cãi về cách ứng xử với khách hàng. Năm 2019, một số người mua hàng phàn nàn rằng cụ bán bánh với giá cao, có thái độ nóng nảy và chưa đảm bảo tốt vấn đề vệ sinh thực phẩm.

Bản thân cụ từng thừa nhận mình nên cải thiện thái độ khi giao tiếp với khách hàng. Cụ cho biết không sở hữu điện thoại thông minh và cũng không hiểu rõ cách thức hoạt động của MXH.

Nhận thấy tính cách nóng nảy của cụ Tiết dễ thu hút sự chú ý, một số TikToker bắt đầu tìm đến quầy bánh để ghi hình. Tuy nhiên, thay vì mua hàng hoặc ghi lại cuộc sống lao động thường ngày, những người này bị cáo buộc cố tình khiêu khích nhằm khiến cụ tức giận.

Theo đó, một số người đứng quay phim tại quầy hàng mà không mua bất kỳ thứ gì, hơn nữa nói những lời gây khó chịu. Thậm chí, có trường hợp được cho là đã huýt sáo trêu chọc hoặc phả khói thuốc về phía mặt cụ bà.

Nhiều TikToker có hành động phản cảm với cụ bà.

Khi cụ Tiết nổi giận, họ quay lại phản ứng của cụ rồi biên tập thành các video giật gân. Một số đoạn clip được đăng tải với tiêu đề mang tính miệt thị như “bà lão độc ác” hay “ác nhân bán bánh trứng”, thu hút hàng nghìn lượt thích trên MXH.

Trong nhiều video, cụ Tiết liên tục phản đối việc bị ghi hình.

“Đừng quay tôi nữa”, cụ hét lên, đồng thời tìm cách che chắn khuôn mặt để tránh ống kính. Tuy nhiên, những người quay phim vẫn tiếp tục bất chấp sự phản đối.

Hành vi cố tình tạo ra xung đột, sau đó sử dụng phản ứng tức giận của một người cao tuổi làm nội dung giải trí đã khiến dân mạng bức xúc. Tài khoản @xiaoli bình luận: “Cụ Tiết có thể có những khuyết điểm, nhưng điều đó không có nghĩa cụ đáng bị đối xử thiếu tôn trọng. Người ta cố tình chọc giận người khác, kiếm lợi từ việc công khai sự tức giận ấy, rồi gọi đó là công lý”.

Một ý kiến khác cho rằng dù không thích cách ứng xử của cụ Tiết, mọi người cũng không nên quấy rầy một người đã ngoài 90 tuổi vẫn phải lao động để kiếm sống.

Dân mạng phẫn nộ trước hành động của các TikToker câu view bất chấp.

Chính quyền khóa hai tài khoản, cảnh báo tình trạng “bắt nạt bằng camera”

Vụ việc của cụ Tiết làm dấy lên cuộc tranh luận về hiện tượng “camera bullying”, hay còn gọi là “bắt nạt bằng camera”. Thuật ngữ này chỉ hành vi ghi hình người khác khi chưa được đồng ý, đặc biệt trong những tình huống gây khó chịu, xấu hổ hoặc căng thẳng, nhằm tạo ra nội dung thu hút lượt xem trên mạng.

Trước đó, vào tháng 11, một phụ nữ lớn tuổi thuộc dân tộc Di mặc trang phục truyền thống trên tàu hỏa cũng bị một nhóm du khách quay phim dù bà thể hiện rõ sự không thoải mái.

Trước những tranh cãi liên quan đến cụ Tiết, cơ quan quản lý mạng tại Thành Đô đã vào cuộc. Ngày 27/8, chính quyền địa phương thông báo đóng 2 tài khoản MXH vì có hành vi xâm phạm quyền về danh dự và quyền riêng tư của cụ bà.

Động thái này tiếp tục khơi lại cuộc tranh luận về ranh giới giữa quyền sáng tạo nội dung và quyền được tôn trọng của những người xuất hiện trong video.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý Trung Quốc cho rằng việc một người xuất hiện tại nơi công cộng không đồng nghĩa với việc họ từ bỏ quyền đối với hình ảnh, danh dự và đời sống riêng tư.

Đối với cụ Tiết, một người không sử dụng điện thoại thông minh và ít hiểu biết về MXH, việc hình ảnh của mình liên tục bị khai thác trên mạng càng khiến cụ khó tự bảo vệ bản thân.