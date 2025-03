"Xanh hóa" công nghệ để giảm phát thải CO2 và rác thải nhựa

Giảm phát thải CO 2 trong vận tải biển

Theo tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), lượng khí thải CO 2 của ngành vận tải biển có thể tăng tới 130% vào năm 2050 so với lượng khí thải năm 2008. Tổ chức này cũng thống kê, hơn 90% lượng hàng hóa giao dịch trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển. Do đó, vận tải biển được xác định cần là một trong những ngành hàng đầu trong những nỗ lực giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Vận tải biển là lĩnh vực đang cực sôi động trên đại dương. (Ảnh minh họa: Anucha Sirivansuwan/Getty)

Tại Việt Nam, ngành vận tải biển, đặc biệt là lĩnh vực đóng tàu và cảng biển đang trong tiến trình chuyển đổi để hướng đến mục tiêu xanh hóa toàn diện. Theo kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh của Cục Hàng hải Việt Nam, toàn ngành cần phải ưu tiên việc giảm khí thải nhà kính, chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng sạch cho tất cả các tàu và cơ sở hạ tầng, hướng tới đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Trong bối cảnh đó, Schneider Electric vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Van Der Leun, nhằm góp phần hiện thực hóa chiến lược xanh hóa ngành đóng tàu và cảng biển tại Việt Nam. Bởi, Schneider Electric là tập đoàn toàn cầu về chuyển đổi số quản lý năng lượng và tự động hóa, trong khi Der Leun là nhà cung cấp giải pháp chuyên biệt cho hệ thống điện hạ thế và điều khiển trong ngành hàng hải, công nghiệp và dầu khí ngoài khơi.

Theo đó, các sản phẩm và giải pháp của Schneider Electric, bao gồm trạm sạc EV dành cho cảng biển sẽ được áp dụng cho các khách hàng của Van Der Leun trong lĩnh vực hàng hải và dầu khí. Ngoài ra, Schneider Electric sẽ cung cấp hỗ trợ về nhân lực, giá cả ưu đãi và dịch vụ hậu mãi để đảm bảo hiệu quả tối ưu trong các hạng mục hợp tác.

15 triệu USD giảm thiểu rác thải nhựa

Các báo cáo cho thấy, một phần lớn lượng rác thải nhựa trên thế giới đổ ra đại dương thông qua hệ thống sông ngòi ở châu Á, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ sinh thái biển, sức khỏe con người và sinh kế của người dân địa phương. 16 trong số 20 con sông gây ô nhiễm hàng đầu thế giới nằm ở châu Á, chiếm hơn 2/3 khối lượng rác thải nhựa thải ra đại dương hàng năm trên toàn cầu.

Rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu. (Ảnh minh họa)

Để đối phó với vấn đề cấp bách này, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ Coca-Cola Foundation (TCCF) vừa công bố hợp tác để giải quyết thách thức ngày càng lớn trong việc quản lý rác thải nhựa tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Khoản tài trợ trị giá 15 triệu USD từ Quỹ Coca-Cola Foundation sẽ giúp hiện thực hóa các sáng kiến của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc trên toàn khu vực.

Chương trình đa quốc gia kéo dài 3 năm này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý rác thải nhựa, thúc đẩy tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Chương trình hướng đến việc thúc đẩy những thay đổi về chính sách cũng như các hoạt động cộng đồng, nhằm hướng tới mục tiêu giảm thiểu và tiến tới loại bỏ hoàn toàn nhựa dùng một lần, đồng thời cải thiện sinh kế cho các lao động trong ngành thu gom rác thải.

Bên cạnh việc mở rộng những sáng kiến thành công, chương trình sẽ tập trung phát triển các mô hình doanh nghiệp đổi mới trong lĩnh vực thu gom và tái chế rác thải, đồng thời cung cấp tư vấn chuyên sâu về các phương pháp bảo vệ môi trường. Chương trình cũng áp dụng những công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả thu gom và tái chế, với mục tiêu giảm thiểu tối đa lượng rác thải nhựa thải ra môi trường.