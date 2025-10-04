Thị phần Windows 7 bỗng sôi động sau nhiều năm, lý do là gì?

Trong một diễn biến khó tin và hoàn toàn trái ngược với mọi dự đoán, số liệu thị phần tháng 9/2025 vừa được trang Statcounter công bố đã vẽ nên một bức tranh đầy hỗn loạn: Windows 11 sụt giảm, Windows 10 sắp bị "khai tử", và Windows 7 – hệ điều hành đã bị ngừng hỗ trợ từ năm 2020 – lại bất ngờ "sống lại" một cách ngoạn mục.

Cụ thể, thị phần hệ điều hành chủ lực Windows 11 đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, tụt xuống chỉ còn 48,94%, mất hơn 4,5 điểm phần trăm so với mức đỉnh hồi tháng 7. Trong khi đó, Windows 10, dù chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến hạn chót hỗ trợ (14/10/2025), vẫn chiếm tới 40,5% thị phần, cho thấy người dùng không hề vội vã từ bỏ.

Nhưng cái tên gây chú ý nhất của tháng lại là Windows 7. Từ chỗ gần như biến mất khỏi bản đồ với chỉ 0,88% vào tháng 7, thị phần của hệ điều hành 16 năm tuổi này đã tăng vọt lên 9,61% trong tháng 9. Đây là mức tăng trưởng gần 200% chỉ trong một tháng, một con số phi thường.

Thị phần của Windows 7 bất ngờ tăng vọt một cách khó hiểu.

Sự trở lại của Windows 7 được cho là đến từ nhiều yếu tố phức tạp. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường châu Á, nơi thị phần của nó đã tăng vọt lên mức kinh ngạc 18,67%. Một số giả thuyết đã được đưa ra để lý giải cho hiện tượng kỳ lạ này:

- Phần cứng cũ: Tại các khu vực khó tiếp cận phần cứng mới, người dùng và doanh nghiệp buộc phải gắn bó với các hệ thống cũ hơn.

- Tâm lý "án binh bất động": Trước hạn chót của Windows 10, nhiều người dùng chọn cách chờ đợi thay vì vội vã nâng cấp.

- Hoạt động bất hợp pháp: Sự gia tăng này có thể đến từ các hoạt động đào tiền mã hóa trên máy tính cũ hoặc từ các mạng botnet (máy tính ma) lợi dụng lỗ hổng bảo mật của một hệ điều hành không còn được vá lỗi.

Bất kể nguyên nhân là gì, xu hướng này đang báo hiệu một thảm họa cho chiến dịch khuyến khích người dùng nâng cấp lên Windows 11 của Microsoft. Về lý thuyết, thị phần Windows 11 lẽ ra phải tăng mạnh trong tháng 10 khi người dùng Windows 10 buộc phải tìm lối thoát. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Windows 7 cho thấy một bộ phận không nhỏ người dùng đang tìm đến những giải pháp không ngờ tới nhất.

Hình minh họa.

Tất cả sẽ phải chờ đợi số liệu của tháng 10 để có câu trả lời rõ ràng hơn rằng liệu đây chỉ là một sự bất thường về số liệu, hay là một cuộc "nổi loạn" thực sự của người dùng chống lại chiến lược của Microsoft.