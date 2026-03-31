Các nhà khoa học tạo ra cấu trúc nhôm chưa từng thấy

Trong số đó, kim loại quý được đánh giá cao nhờ khả năng xúc tác, nhưng việc khai thác và sản xuất chúng lại tốn kém. Để giải quyết vấn đề, một nhóm nghiên cứu tại King's College London do Tiến sĩ Clare Bakewell dẫn đầu đã phát minh ra một dạng nhôm mới có khả năng phản ứng cao, có thể thay thế cho các kim loại quý.

Vàng và bạc là những kim loại quý hiện nay.

Dạng nhôm mới này không chỉ đáp ứng các yêu cầu về khả năng xúc tác mà còn mở ra tiềm năng cho nhiều khám phá hóa học trong tương lai. Trong quá trình thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều phản ứng mới và thú vị, trong đó có một biến thể nhôm với cấu trúc hình tam giác vẫn giữ nguyên hình dạng ngay cả khi hòa tan. Tiến sĩ Bakewell cho biết những phản ứng này là “chưa từng có tiền lệ”.

Điều đặc biệt là nhôm mới không chỉ có khả năng bắt chước chức năng của kim loại quý mà còn có thể dẫn đến việc tạo ra các hợp chất hoàn toàn mới. Bakewell tin rằng cấu trúc và khả năng phản ứng độc đáo của nhôm này có thể tạo ra các vật liệu với cấu trúc phân tử mới lạ hơn, từ đó mở ra cơ hội cho nhiều hợp chất mới trong các chuỗi phản ứng hóa học.

Nghiên cứu mới mở ra hướng đi thú vị cho vật liệu nhôm.

Nhôm mới của Bakewell có thể giúp giảm tình trạng khan hiếm nguyên liệu trong nhiều ngành công nghiệp, từ đó giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Đây cũng là điều có thể ảnh hưởng tích cực đến các ngành không sử dụng nhôm, như việc thay thế vàng bằng nhôm trong sản xuất, giúp tăng nguồn cung vàng cho các thiết bị điện tử như smartphone.

Mặc dù những phát hiện trên vẫn đang trong giai đoạn lý thuyết, tiềm năng của nhôm mới trong việc cách mạng hóa ngành công nghiệp sản xuất là rất lớn. Thời gian sẽ trả lời cho những câu hỏi về khả năng ứng dụng thực tế của loại nhôm này.