6 thiết lập "vàng" trên Android giúp kéo dài tuổi thọ pin không nên bỏ qua

Sự tiến hóa thần tốc của smartphone ngày càng thể hiện rõ rệt qua từng năm tháng. Tuy nhiên, việc đánh đổi lấy sức mạnh xử lý ngang ngửa máy tính là thời lượng pin ngày càng bị bóp nghẹt. Nếu bạn đang mơ về một chiếc điện thoại Android dùng 2-3 ngày không cần phải cắm sạc, 6 mẹo nhỏ dưới đây chính là chìa khóa mở cửa giấc mơ này.

Thay đổi một số cài đặt hệ thống có thể giúp điện thoại Android pin "trâu" hơn.

1. Kích hoạt độ sáng thích ứng (Adaptive brightness)

Màn hình là bộ phận "ngốn" pin nhiều nhất của smartphone. Thay vì để thanh độ sáng cố định, hãy bật độ sáng thích ứng. Android sẽ sử dụng cảm biến ánh sáng để tự động điều chỉnh độ sáng phù hợp với môi trường. Điều này không chỉ giúp bảo vệ mắt mà còn ngăn chặn việc màn hình luôn rực sáng một cách lãng phí khi bạn ở trong nhà.

2. Hạ thấp tần số quét màn hình

Tần số quét cao (90Hz, 120Hz hoặc 144Hz) giúp các thao tác cuộn lướt mượt mà như lụa, nhưng nó cũng là thủ phạm âm thầm khiến dung lượng pin bốc hơi nhanh chóng.

Vì thế, khi pin xuống thấp, hãy chủ động đưa tần số quét về mức tiêu chuẩn 60Hz. Trên Samsung, bạn có thể tìm thấy trong mục "Motion smoothness"); trên Pixel, đó là tùy chọn "Smooth display".

3. Tận dụng triệt để Dark mode

Khác với việc thay đổi tần số quét (vốn làm giảm trải nghiệm mượt mà), việc chuyển sang giao diện tối không hề có điểm trừ. Với các màn hình OLED/AMOLED hiện nay, các điểm ảnh màu đen sẽ được tắt hoàn toàn, giúp tiết kiệm một lượng năng lượng đáng kể. Hãy chọn chế độ màn hình tối liên tục thay vì đặt lịch trình để đạt hiệu quả cao nhất.

4. "Ru ngủ" các ứng dụng ít dùng

Đa phần mọi người thường có hàng tá ứng dụng cả năm mới đụng tới một lần. Vì thế, đừng để chúng chạy ngầm, nhận thông báo hay sao lưu dữ liệu lãng phí.

Cách làm là truy cập vào cài đặt, tìm mục Battery (Pin), hãy bật tính năng "Put unused apps to sleep". Điều này sẽ chặn đứng mọi tiến trình chạy nền của các ứng dụng thừa thãi, giúp pin của điện thoại được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Hãy đưa những ứng dụng ít xài vào chế độ "ngủ sâu".

5. Giảm thời gian chờ màn hình

Mặc định các máy thường để 0 giây, nhưng 15 giây mới là con số lý tưởng. Việc màn hình tự tắt sớm hơn không chỉ tiết kiệm pin mà còn tăng cường tính bảo mật, giảm thiểu rủi ro người khác tò mò dữ liệu khi bạn vừa đặt máy xuống.

6. Tắt tính năng màn hình luôn hiển thị (Always On Display)

Theo kiểm nghiệm của DXOMARK, tính năng Always On Display (AOD) có thể khiến pin sụt nhanh gấp 4 lần. Dù rất tiện lợi để xem thông báo nhanh, nhưng nếu bạn đang sở hữu những chiếc smartphone "già nua", chẳng hạn như Galaxy S21 đã 5 năm tuổi, việc tắt AOD là quyết định sáng suốt nhất để giữ máy sống sót đến cuối ngày.

Màn hình luôn bật khiến điện thoại hao pin hơn.

Lời kết

Kéo dài thời lượng pin không phụ thuộc vào một nút bấm duy nhất mà là sự kết hợp của những thói quen thông minh. Bên cạnh việc điều chỉnh các thiết lập trên, hãy chú ý bảo vệ pin khỏi việc sạc quá mức hoặc quá nhiệt để duy trì tuổi thọ linh kiện lâu dài nhất có thể.