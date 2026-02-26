“Giá vàng hôm nay” và “Văn khấn ngày vía thần tài” đột phá bảng xếp hạng Google Trends

Sáng 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch, hay ngày Vía Thần Tài), hai cụm từ “giá vàng hôm nay” và “văn khấn ngày vía thần tài” bất ngờ leo thẳng lên nhóm đầu bảng xếp hạng tìm kiếm Google tại Việt Nam, ghi nhận mức tăng trưởng đột biến.

Dữ liệu xu hướng tìm kiếm Google Trends theo thời gian thực cho thấy, nhu cầu tra cứu thông tin vàng và nghi lễ cúng Thần Tài tăng mạnh đúng thời điểm người dân chuẩn bị mua vàng lấy may và làm lễ cầu tài lộc đầu năm.

Xu hướng tìm kiếm "văn khấn ngày vía thần tài".

Theo bảng thống kê xu hướng tìm kiếm trong 24 giờ qua, từ khóa “giá vàng hôm nay” đạt hơn 50.000 lượt tìm kiếm, tăng 100% và bắt đầu bùng lên khoảng 2 giờ trước thời điểm thống kê. Đồ thị quan tâm thể hiện đường xu hướng giảm dần trong nửa đầu ngày, sau đó đi ngang trong nhiều giờ rồi bất ngờ dựng đứng ở đoạn cuối, cho thấy lượng người tìm kiếm tăng vọt ngay sát giờ mở cửa giao dịch.

Phần phân tích từ khóa liên quan cho thấy người dùng tập trung vào các biến thể như “giá vàng”, “giá vàng hôm nay bao nhiêu”, “giá vàng SJC”, “giá vàng PNJ”, “giá vàng 9999 hôm nay”, hay “giá vàng hiện tại”, phản ánh nhu cầu cập nhật giá theo thương hiệu và loại vàng cụ thể.

Song song đó, cụm “văn khấn ngày vía thần tài” cũng đạt hơn 50.000 lượt tìm kiếm, nhưng mức tăng trưởng còn mạnh hơn, lên tới 1.000% chỉ sau 4 giờ. Biểu đồ quan tâm của cụm này cho thấy đường tìm kiếm gần như đi ngang suốt phần lớn thời gian, trước khi tăng mạnh liên tục trong khoảng 8 giờ cuối và đạt đỉnh ở thời điểm gần hiện tại.

Danh sách truy vấn liên quan ghi nhận nhiều cụm chi tiết như “văn khấn ngày vía thần tài 2026”, “bài cúng thần tài”, “cúng thần tài mùng 10 giờ nào tốt”, “văn khấn thần tài thổ địa mùng 10”, “bài khấn ngày thần tài”… Điều này cho thấy người dùng không chỉ tìm bài khấn chung mà còn muốn biết giờ đẹp, nghi thức chuẩn và văn mẫu đầy đủ.

Sức nóng tìm kiếm trùng khớp với diễn biến giá vàng thực tế trong sáng cùng ngày. Trước giờ mở cửa giao dịch, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 700.000 đồng/lượng mỗi chiều và giữ chênh lệch tương tự.

Một số thương hiệu khác ghi nhận mức giá thấp hơn đôi chút nhưng vẫn theo xu hướng đi lên. Cụ thể, vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), trong khi vàng SJC tại PNJ giao dịch 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng. Việc đồng loạt điều chỉnh tăng ngay trước giờ giao dịch chính thức khiến người mua càng gấp rút tra cứu giá, góp phần đẩy từ khóa liên quan vàng leo top tìm kiếm.

Ngoài hai chủ đề dẫn đầu, bảng xu hướng còn ghi nhận một số từ khóa đáng chú ý khác như “PSG đấu với Monaco”, “Juventus đấu với Galatasaray”, “xổ số miền nam ngày 25 tháng 2”, hay “thời tiết” với hơn 200.000 lượt tìm kiếm và mức tăng 75%. Tuy vậy, so về tốc độ tăng trưởng tức thời, nhóm từ khóa liên quan ngày Vía Thần Tài vẫn vượt trội.