U23 Việt Nam – U23 UAE: Khoảnh khắc trọng tài thở phào gây “bão” mạng xã hội

Trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 UAE rạng sáng 17/1 khép lại với chiến thắng nghẹt thở 3-2 dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bên cạnh diễn biến kịch tính trên sân cỏ, một chi tiết rất nhỏ nhưng đầy cảm xúc đã bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội: Khoảnh khắc vị trọng tài chính thở phào nhẹ nhõm sau khi thổi còi mãn cuộc.

Khoảnh khắc đang "viral" mạng xã hội về trọng tài chính trận U23 Việt Nam - U23 UAE.

120 phút thi đấu tại sân vận động Abdullah bin Khalifa diễn ra với nhịp độ cao, nhiều pha tranh chấp quyết liệt và liên tiếp những bước ngoặt về tỷ số. U23 Việt Nam hai lần vượt lên dẫn trước rồi lại bị gỡ hòa, trước khi Minh Phúc ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, ấn định thắng lợi đầy cảm xúc. Áp lực đè nặng không chỉ lên đôi chân các cầu thủ mà còn lên vai tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Sau khi trận đấu kết thúc, ống kính truyền hình bắt được hình ảnh trọng tài chính khẽ ngửa đầu, thở mạnh một hơi dài, gương mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm. Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây nhưng nhanh chóng được cộng đồng mạng Việt Nam chụp lại, chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người hóm hỉnh bình luận rằng ông vua áo đen hẳn cũng trải qua một đêm làm việc “toát mồ hôi hột” không kém gì các cầu thủ dưới sân.

Trên các diễn đàn bóng đá, bức ảnh này được chế thành hàng loạt phiên bản khác nhau. Người thì ghép thêm dòng chữ hài hước, người lại ví von cảm xúc của trọng tài giống hệt cổ động viên Việt Nam sau bàn thắng ở hiệp phụ. Một tài khoản bình luận: “Trọng tài chắc cũng muốn trận đấu kết thúc nhanh để còn về nghỉ, căng thẳng thế này ai mà chịu nổi”.

Nhiều bình luận hài hước của cộng đồng mạng.

Sức lan tỏa của khoảnh khắc ấy cho thấy trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã thực sự để lại dấu ấn mạnh mẽ. Đây không phải cuộc đối đầu đơn thuần về chuyên môn, mà là màn rượt đuổi cảm xúc kéo dài suốt hai giờ đồng hồ. Mỗi quyết định của trọng tài, mỗi pha va chạm hay tranh cãi trên sân đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện, vì thế áp lực dành cho người cầm còi là vô cùng lớn.

Thực tế trong trận, tổ trọng tài đã phải làm việc rất tập trung khi liên tục xuất hiện các tình huống nhạy cảm. Hai đội thi đấu máu lửa, không ít lần cầu thủ UAE phản ứng gay gắt trước những pha thổi phạt. Dẫu vậy, các quyết định quan trọng đều được đưa ra dứt khoát, góp phần giúp trận đấu diễn ra trọn vẹn cho tới phút cuối.

Với người hâm mộ Việt Nam, hình ảnh vị trọng tài thở phào vô tình trở thành biểu tượng cho một đêm cảm xúc khó quên. Nó phản ánh đúng bầu không khí nghẹt thở mà hàng triệu khán giả đã trải qua khi theo dõi trận đấu từ quê nhà. Nhiều cổ động viên thừa nhận họ cũng có cảm giác tương tự vào thời điểm Minh Phúc ghi bàn quyết định, giải tỏa mọi lo âu sau hơn 100 phút hồi hộp.