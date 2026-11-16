Sắp có game miễn phí vừa học vừa làm, vừa nuôi thú ảo ngay trên Desktop

Một tựa game mới trên Steam đang được chú ý nhờ ý tưởng độc đáo: biến chiếc máy tính thành nơi nuôi thú ảo trong lúc người dùng làm việc hoặc học tập. Không có những trận chiến hoành tráng hay đồ họa bom tấn, game của nhà phát triển Mankibo thu hút bằng ý tưởng đơn giản nhưng dễ gần.

Tựa game có tên "Working with Montabi", dự kiến ra mắt ngày 13/1/2027 và thuộc thể loại Desktop Companion, tức game hoạt động như một người bạn đồng hành trên màn hình máy tính. Thay vì đòi hỏi người chơi tập trung toàn bộ thời gian, game chạy song song với công việc thường ngày.

Một hình ảnh trong game Working with Montabi.

iểm nhấn là các sinh vật Montabi có ngoại hình dễ thương, gợi nhớ phong cách Pokémon. Người chơi thu thập, chăm sóc và tương tác với chúng, gần giống cảm giác nuôi thú ảo từng phổ biến trước đây. Mỗi loài có điều kiện xuất hiện riêng. Theo giới thiệu của nhà phát triển, các Montabi bị thu hút bởi những vật phẩm đặt trong căn phòng ảo, nên người chơi cần trang trí, đổi nội thất và thử nhiều cách sắp xếp để mở khóa loài mới. Một số loài dễ tìm, loài hiếm đòi hỏi nhiều công sức hơn.

Game có cuốn bách khoa toàn thư tương tự Pokédex để theo dõi các sinh vật đã khám phá, và hoàn thiện bộ sưu tập sẽ nhận thêm phần thưởng tùy chỉnh. Người chơi cũng có thể vuốt ve, chơi đùa cùng các Montabi, đồng thời tùy chỉnh nhân vật, trang phục, phụ kiện và căn phòng theo sở thích.

Game còn tích hợp danh sách nhiệm vụ, bộ đếm thời gian và lời động viên từ nhân vật đồng hành, để vừa hoàn thành việc ngoài đời vừa chăm sóc bộ sưu tập thú ảo. Theo kế hoạch, game phát hành miễn phí 100% trên Steam vào ngày 13/1/2027.

Game Working with Montabi miễn phí hoàn toàn với mọi người chơi.

Nhà phát triển đã mở bản demo miễn phí, nên người chơi có thể thử trước ngày ra mắt. Với sự kết hợp giữa Pokémon, nuôi thú ảo và quản lý thời gian, đây là lựa chọn đáng chú ý cho ai muốn một trải nghiệm nhẹ nhàng, dễ thương mà vẫn có chiều sâu sưu tầm.