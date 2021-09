Grab, Gojek, Be hỗ trợ gì cho tài xế phải định kỳ xét nghiệm COVID-19?

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 20:45 PM (GMT+7)

Khi hoạt động, các tài xế công nghệ Grab, Gojek, Be,... phải tuân thủ trang bị theo bộ nhận diện shipper, thực hiện xét nghiệm COVID-19 định kỳ và các quy định khác.

Theo các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TP.HCM, từ ngày 16/9, các tài xế công nghệ Grab (có GrabExpress, GrabMart và GrabFood), Gojek (có GoFood và GoSend), Be,... đã được hoạt động trở lại để giao hàng liên quận, huyện và thành phố Thủ Đức trong khoảng thời gian từ 6h - 21h hằng ngày. Các tài xế này phải đáp ứng những yêu cầu của ngành chức năng, trong đó có yều cầu xét nghiệm COVID-19.

Một tài xế Grab đang thực hiện giao dịch không tiền mặt với khách hàng.

Để tài xế an tâm hoạt động, hạn chế ảnh hưởng tới thu nhập do chi phí xét nghiệm, Grab vừa công bố chương trình hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19 cho đối tác tài xế xe 2 bánh tại TP.HCM có mức độ gắn kết cao và hoạt động tích cực trên ứng dụng này, bắt đầu áp dụng từ ngày 24/9. Cụ thể, đối tác tài xế hoàn thành đủ số giờ hoạt động cần thiết trên ứng dụng Grab sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng/tuần để thực hiện xét nghiệm theo quy định của cơ quan chức năng.

Các tài xế Grab có thể đăng ký với Grab để được xét nghiệm nhanh COVID-19 (75.000 - 160.000 đồng/người) tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM, hiện có Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Đó là các cơ sở y tế đang hợp tác với Grab, có không gian ngoài trời đủ rộng để đảm bảo giãn cách cũng như đảm bảo tuân thủ 5K trong quá trình xét nghiệm.

Những tài xế công nghệ của ứng dụng gọi xe Be cũng sẽ được xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 đạt chuẩn của Bộ Y tế tại các địa điểm trên địa bàn thành phố. Điều đáng chú ý là quy trình xét nghiệm được Be số hóa toàn diện, giúp giảm các thủ tục xếp hàng, đăng ký, trả kết quả trực tuyến trong vòng 15 - 30 phút.

Quy trình đăng ký và nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với tài xế Be đã được số hóa.

Be khẳng định phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc quản lý dữ liệu xét nghiệm, đồng thời đảm bảo chi phí hợp lý nhất có thể cho tài xế. "Toàn bộ quy trình được quản lý bằng nền tảng công nghệ của Be, giúp giảm tiếp xúc trực tiếp, an toàn nhanh chóng, thanh toán trực tuyến không chạm 100% thông qua ngân hàng số", đại diện Be cho biết.

Riêng với Grab, bên cạnh chương trình hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19, Grab còn triển khai chương trình tặng thưởng để đảm bảo mức doanh thu của mỗi tài xế lên đến 160.000 đồng trong mỗi khung giờ hoạt động, dành cho các đối tác tài xế GrabFood và GrabMart tại TP.HCM. Ngoài ra, các đối tác tài xế còn được nhận thêm khoản thưởng từ 3.000 đồng - 5.000 đồng cho mỗi đơn hàng hoàn thành trong khung giờ đã đăng ký.

Hiện, Grab vẫn đang triển khai chương trình hỗ trợ đối tác tài xế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với khoản hỗ trợ tài chính 2 triệu đồng bên cạnh chi phí cách ly, dành cho đối tác tài xế không may có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các đối tác này cũng sẽ được hỗ trợ thêm 100.000 đồng/ngày (tối đa 21 ngày).

Đại diện Gojek thì cho biết, họ đã đăng ký với Sở Công thương TP.HCM danh sách hàng chục nghìn tài xế đủ điều kiện tham gia hoạt động. Chỉ các tài xế nằm trong danh sách công bố của Sở Công thương mới được hoạt động. Các tài xế Gojek cũng đều được yêu cầu tuân thủ trang bị theo bộ nhận diện shipper, thực hiện xét nghiệm 2 ngày/lần và các quy định khác.

