Thêm ứng dụng đặt xe công nghệ mở rộng dùng ô tô hybrid

Ứng dụng đặt xe công nghệ Be chuẩn bị có thêm lựa chọn di chuyển mới là xe hybrid của GWM. Theo Be, với mạng lưới hàng trăm nghìn tài xế, họ đặt mục tiêu hỗ trợ tài xế chuyển đổi từ xe xăng sang các phương tiện thân thiện với môi trường.

Sau Xanh SM với 100% xe thuần điện thì Be sắp bổ sung xe ô tô hybrid vào các lựa chọn di chuyển.

Cụ thể, Be sẽ tích hợp các dòng xe Haval kết hợp động cơ xăng và điện như Haval H6 Hybrid và Haval Jolion Hybrid, vào hệ sinh thái dịch vụ beCar 4 và beCar 7 chỗ, beCar Plus cũng như các dịch vụ ô tô khác trong tương lai.

Lựa chọn mới mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm phương tiện di chuyển tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường ngay trên ứng dụng Be. Be cho biết, dịch vụ beCar, beCar Plus sử dụng xe hybrid của GWM sẽ sớm được triển khai tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành lớn.

Trước đó, Be đã hợp tác cùng Hà Nội Metro để kết nối đa phương tiện, hỗ trợ người dân di chuyển giữa phương tiện công cộng và dịch vụ gọi xe công nghệ.