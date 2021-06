Dịch COVID-19: Grab, Gojek, Be hỗ trợ gì cho tài xế chẳng may là F0, F1, F2?

Trước đó, theo thông tin trên Báo Người lao động, anh L.V.P đã chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" lên trang cá nhân Facebook của mình về việc anh cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Theo anh P. chia sẻ, khoảng 11h ngày 29/5, khi chạy xe trên cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh, TP.HCM), anh thấy P.Đ.H (SN 1992) mặc áo của một ứng dụng gọi xe công nghệ leo lên lan can cầu Bình Triệu. Thoạt nhìn, anh nghĩ người này leo lên để lấy tổ chim nên không quan tâm. Nhưng chỉ 3 giây sau, thanh niên đó đã nhảy xuống sông Sài Gòn. "Nhớ ra gần đó có chú Ba Chúc, người chuyên vớt xác. Mình bỏ lại xe máy, chạy xuống chân cầu, gọi điện thoại cho chú Ba kéo máy ghe ra cứu. Khi anh này vừa chìm nghỉm là lúc chú Ba kịp túm tóc lôi vào bờ. Sơ cứu xong, hai chú cháu đang lu bu gọi công an phường ra thì anh này tiếp tục ý định nhảy xuống sông lần thứ 2. May kịp níu chân lại. Chú Ba dặn dò mình phải ôm chờ công an ra", anh P. kể lại. Khi bình tâm trở lại, anh H. mới kể nhà anh ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Do dịch COVID-19, anh đã thất nghiệp hai năm nay. Trong lúc tâm lý bất ổn, anh đã nghĩ quẩn nhưng rất may được mọi người cứu. Sau đó, anh H. đã được Công an phường 26, quận Bình Thạnh đưa về làm việc.