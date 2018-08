Sửa lỗi iPhone không thể gửi tin nhắn, hình ảnh

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

iPhone Sự kiện:

Trong quá trình sử dụng iPhone, hẳn là sẽ có đôi lần bạn gặp phải tình trạng không thể gửi tin nhắn, hình ảnh cho bạn bè. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?

1. Kiểm tra dữ liệu di động (3/4G)

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng tùy chọn Cellular Data (dữ liệu di động) đã được kích hoạt trong phần Settings (cài đặt) > Cellular (mạng di động). Tiếp theo, bạn hãy mở trình duyệt Safari và truy cập vào một trang web bất kỳ, nếu nó có thể mở ra nghĩa là dữ liệu di động vẫn hoạt động bình thường.

2. Chuyển sang 4G

Kết nối Internet kém có thể khiến iPhone không thể gửi được tin nhắn hoặc hình ảnh. Do đó, người dùng nên chuyển sang sử dụng 4G bằng cách vào Settings (cài đặt) > Cellular (di động) > Cellular Data Options (tùy chọn dữ liệu di động) > Voice (thoại) và chuyển sang 4G hoặc LTE.

3. Chuyển sang WiFi

Nếu có WiFi, bạn nên chuyển sang sử dụng WiFi thay vì dữ liệu di động. Tuy nhiên, trước khi chuyển đổi, người dùng nên mở Control Center bằng cách vuốt từ cạnh dưới màn hình lên và tắt dữ liệu di động, sau đó kích hoạt WiFi và nhập mật khẩu tương ứng. Trong một số trường hợp, kết nối WiFi thường sẽ ổn định và có tốc độ truy cập nhanh hơn.

4. Kiểm tra ngày giờ

Việc sai thời gian (ngày giờ) có thể khiến tin nhắn, hình ảnh không thể gửi đi. Để thiết lập lại, bạn hãy vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Date & Time (ngày & giờ) > Set Automatically (đặt tự động) và lựa chọn múi giờ tương ứng tại mục Time Zone.

5. Chuyển sang MMS

Để có thể gửi và nhận tin nhắn hình ảnh trên các nền tảng, bạn hãy vào Settings (cài đặt) > Messages (tin nhắn) và kích hoạt tùy chọn iMessage và MMS Messages (nhắn tin MMS). Lưu ý, hạn chế bật/tắt iMessage nhiều lần bởi quá trình này có thể khiến bạn mất phí kích hoạt.

6. Khởi động lại iPhone

Đây là cách đơn giản nhất để khắc phục các vấn đề không rõ nguyên nhân. Đầu tiên, bạn hãy nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi xuất hiện tùy chọn Slide to power off (trượt để tắt nguồn), thực hiện tương tự để mở lại thiết bị. Nếu không thể áp dụng cách trên, người dùng chỉ cần Hard Reset thiết bị bằng cách nhấn nút Home và nút nguồn cùng lúc cho đến khi xuất hiện logo Apple. Lưu ý, cách này chỉ áp dụng từ iPhone 6S trở về trước.

Nếu đang sử dụng iPhone 7/7 Plus, bạn hãy nhấn nút nguồn và phím Volume Down (giảm âm lượng) cho đến khi máy hiển thị logo Apple. Tương tự, đối với iPhone X, bạn hãy nhấn lần lượt vào nút Volume Up (tăng âm lượng) và nút Volume Down (giảm âm lượng) rồi thả tay ra, sau đó giữ nút nguồn cho đến khi xuất hiện logo Apple.

7. Đặt lại các thiết lập mạng

Việc khôi phục cài đặt mạng sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu trên iPhone. Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Reset (đặt lại) > Reset Network Settings (đặt lại cài đặt mạng), nhập mật khẩu khi được yêu cầu. Tương tự, bạn cũng có thể chọn Erase All Content and Settinsg (xóa tất cả nội dung và cài đặt), việc này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên iPhone nhưng người dùng có thể khôi phục lại thông qua các bản sao lưu trước đó.

8. Cập nhật iOS

Đầu tiên, bạn chỉ cần truy cập vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Software Update (cập nhật phần mềm) để tải về phiên bản mới nhất. Lưu ý, trước khi thực hiện, người dùng nên kết nối iPhone vào máy tính, sau đó mở iTunes và sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên thiết bị để hạn chế tối đa các rắc rối có thể xảy ra.

9. Kiểm tra trung tâm dịch vụ

Nếu đã áp dụng những cách trên nhưng vẫn không thể gửi tin nhắn, nhiều khả năng trung tâm dịch vụ trên thiết bị đang bị lỗi. Đầu tiên, bạn hãy mở điện thoại, nhấn *#5005*7672# và nhấn gọi để kiểm tra trung tâm dịch vụ.

Nếu dùng VinaPhone, địa chỉ trung tâm dịch vụ sẽ là +8491020005, Viettel là +84980200030 và Vietnammobile là +84920210015. Tương tự, đối với các thuê bao của MobiFone, địa chỉ trung tâm dịch vụ sẽ nằm trong danh sách sau đây:

+84900000011

+84900000012

+84900000014

+84900000015

+84900000017

+84900000018

+84900800019

+84900000020

+84900000022

+84900000023

+84900000024

+84900000025

+84900000040

+84900000042

+84900000060

+84900000066

Nếu không đúng, người dùng có thể thiết lập lại bằng cách nhập **5005*7672*<số trung tâm dịch vụ ở trên># rồi nhấn Gọi. Ví dụ cho nhà mạng Viettel sẽ là **5005*7672*84980200030#.

Nhìn chung, trên đây là các giải pháp đơn giản để khắc phục tình trạng không thể gửi tin nhắn, hình ảnh trên iPhone. Nếu đã thử tất cả cách trên mà vẫn không được, bạn hãy đem thiết bị đến trung tâm bảo hành hoặc các cửa hàng ủy quyền của Apple để được sửa chữa.