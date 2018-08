Cầm iPhone lên và đi khắp thế gian với 5 ứng dụng này

Thứ Bảy, ngày 11/08/2018 10:25 AM (GMT+7)

iPhone Sự kiện:

Chỉ cần có trong tay iPhone và 5 ứng dụng này, dân phượt có thể đi bất cứ nơi đâu mà không cần lo lắng.

Ngày nay, chỉ cần một chiếc smartphone nhỏ xinh (iPhone) là người dùng có thể dễ dàng tìm được chuyến bay và khách sạn khi đi du lịch. Dưới đây là danh sách 5 ứng dụng gợi ý của trang tin công nghệ AppleInsider để người dùng có được chuyến du lịch tiện lợi nhất.

Chuyến bay và khách sạn

Kayak là trang web so sánh tìm kiếm và giá cả được tích hợp trong một ứng dụng. Mặc dù ứng dụng không thể cung cấp cho bạn những dịch vụ có giá thấp nhất nhưng Kayak đảm bảo chất lượng mọi doanh nghiệp du lịch được liệt kê. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể dễ dàng nhấc điện thoại lên và liên lạc đặt trước với mọi khách sạn và hãng hàng không hay thuê xe hơi theo ý thích.

Kayak quá nổi tiếng với các tín đồ ưa dịch chuyển.

Sở dĩ nên dùng Kayak vì bạn sẽ chỉ phải mất vài giây để sử dụng, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức của bạn. Thêm vào đó, nó còn là một công cụ kết nối cùng bạn trong suốt hành trình.

Để đặt chuyến bay, bạn chỉ nhập địa chỉ từ đâu và đến đâu. Quá trình tìm kiếm chuyến bay sẽ mất một vài phút, thậm chí bạn có thể chạm vào nút "Rẻ nhất" nếu muốn tìm nơi có giá thấp nhất. Sau đó, bạn có thể nhấn vào bất kỳ tuyến đường được đề xuất và kiểm tra chi tiết. Cuối cùng, bạn chỉ cần thanh toán cho và khách sạn đã đặt.

Sắp xếp lịch trình

Ngay sau khi nhận được email đặt phòng, hãy chuyển tiếp chúng trực tiếp đến ứng dụng Trip It. Đây là một dịch vụ phân tích thông tin trên email đặt chỗ và sắp xếp tất cả vào một hành trình gọn gàng.

TripIt giúp bạn sắp xếp lịch trình khoa học nhất.

TripIt có thể cho bạn thấy việc tiếp theo bạn phải làm hoặc nơi tiếp theo bạn phải tới. Đặc biệt hơn, TripIt cũng hỗ trợ liên lạc thông minh: tất cả những người sử dụng nó chỉ có thể chuyển tiếp email đặt phòng của họ tới plans@tripit.com. Dịch vụ này sẽ xem email nào được gửi và đó là cách nó biết để thêm chi tiết này vào tài khoản của bạn trang web TripIt.

Phần lớn những gì TripIt mang tới đều là miễn phí. Ngoài ra, người dùng có thể trả thêm phí nâng cấp lên TripIt Pro để bổ sung thêm thông tin theo dõi chuyến bay trực tiếp và nhiều điều thú vị khác (ví dụ như chia sẻ chi tiết chuyến đi công tác hoặc thông tin).

Tại sân bay

Hình minh họa cho giao diện App in Air.

Hiện tại, đã có nhiều vé lên máy bay điện tử tiện ích nhưng thực tế mỗi hãng hàng không và sân bay lại thực hiện theo các cách khác nhau. Tuy nhiên, dù tới bất kể hãng hàng không và sân bay nào, hãy tải Ứng dụng App in Air. Sau đó, người dùng chỉ cần nhập hành trình chuyến bay vào TripIt.

App in Air đã hỗ trợ trên Apple Watch.

Khi ở sân bay, App in the Air sẽ giúp bạn cập nhật thời điểm sẽ nhận phòng, khi bạn lên máy bay, v.v. Tất cả điều này là miễn phí nhưng bạn có thể chọn thanh toán để sử dụng các tính năng cao cấp. Hiện tại, tính năng này đã hỗ trợ trên đồng hồ Apple Watch.

Khi đến nơi

Chắc chắn, bạn sẽ phải đi từ sân bay đến khách sạn của mình. Nếu khách sạn không có xe tới đón, bạn sẽ buộc phải đón taxi bên ngoài. Khi đến khách sạn, các ứng dụng tiếp tục trở nên hữu ích khi người dùng muốn thưởng thức ẩm thực cùng gia đình hoặc bạn bè, đồng nghiệp.

Các địa chỉ nhà hàng sẽ được truy vấn tiện ích từ Where To và Localscope.

Gợi ý ở đây là hai ứng dụng: Where To và Localscope. Where To là một ứng dụng cho phép bạn gõ tên các nhà hàng gần nhất và nó sẽ hỗ trợ bạn tìm thấy chúng trong bán kính gần nhất, cập nhật thêm cả thời gian, chi tiết trang web, số điện thoại đặt chỗ và chỉ đường.

Dạo quanh phố phường

Giả sử bạn không thể đi quá xa một khu vực vì chỉ du lịch ngắn ngày, hãy sử dụng Citymapper. Miễn là ứng dụng này có hoạt động trong thành phố bạn đang truy cập, đây sẽ là một hướng dẫn viên tuyệt vời để bạn tự trải nghiệm xung quanh. Chỉ cần nói nơi bạn muốn đi và ứng dụng sẽ chỉ đường bằng mọi cách: đi bộ, lái xe, đi xe đạp, sử dụng Uber hoặc bằng phương tiện giao thông công cộng.

Citymapper vô cùng tiện ích và thân thiện với giao diện màu xanh lá cây.

Đáng tiếc, Citymapper bị giới hạn bởi dữ liệu nhận được từ các thành phố và bị hạn chế về số lượng vị trí hoạt động. Hiện tại, ứng dụng này mới chỉ có sẵn ở 39 thành phố lớn trên toàn thế giới, hiện vẫn đang mở rộng thêm.

Tiện ích bổ sung

5 ứng dụng vô cùng hữu ích cho "dân phượt".

Trên đây là những ứng dụng cần thiết nhất. Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài thêm những ứng dụng khác. Ví dụ, để giải trí trong chuyến hành trình, bạn có thể phát lại mọi thứ đã tải xuống từ iTunes Store, ví dụ như xem phim trên kênh Netflix.