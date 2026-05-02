Sự thật về pin mặt trời xanh và đen mà người bán ít khi nói

Khi nhìn thấy những ngôi nhà lắp tấm pin năng lượng mặt trời, mọi người có thể nhận ra hầu hết chúng có màu đen hoặc xanh (xanh lam). Lúc này, không ít người đang cân nhắc lắp pin mặt trời có thể thắc mắc về sự khác biệt giữa hai loại này: loại nào hiệu quả hơn, rẻ hơn và tốt hơn?

Pin mặt trời màu đen đang là loại phổ biến, dù giá thành cao nhưng hiệu suất mang lại tốt hơn.

Theo Consumer Reports, tấm pin mặt trời màu đen thường được ưa chuộng hơn. Nguyên nhân chính là do chúng thường là tấm pin đơn tinh thể, được sản xuất từ một tinh thể silicon duy nhất thông qua quy trình Czochralski. Quy trình này giúp tạo ra một mạng lưới tinh thể liên tục, với màu sắc tự nhiên tối của silicon giúp hấp thụ hầu hết ánh sáng và phản xạ rất ít.

Ngược lại, tấm pin màu xanh là loại đa tinh thể, được tạo thành từ việc nung chảy và đông đặc nhiều tinh thể silicon. Mặc dù tấm pin xanh có giá thành sản xuất thấp hơn và hiệu suất từ 15% đến 17%, nhưng tấm pin màu đen lại có hiệu suất cao hơn, lên đến 24%. Điều đó có nghĩa, mặc dù tấm pin màu xanh có thể tiết kiệm chi phí ban đầu, nhưng tấm pin màu đen sẽ tiết kiệm hơn về lâu dài nhờ vào khả năng sản xuất điện năng cao hơn.

Tại thị trường Mỹ, ước tính cho thấy giá của tấm pin đơn tinh thể màu đen sẽ dao động trong khoảng từ 0,9 đến 1,2 USD mỗi watt, trong khi tấm pin đa tinh thể màu xanh có giá từ 0,7 đến 0,95 USD. Đối với một hệ thống lắp đặt 8kW, việc sử dụng tấm pin màu xanh có thể tiết kiệm hàng nghìn USD, tương đương hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, tấm pin màu đen lại có tuổi thọ cao hơn, lên đến 10 năm, và duy trì hiệu suất tốt hơn trong điều kiện nhiệt độ cao.

Người dùng sẽ không hối hận nếu lắp pin mặt trời màu đen.

Ngoài ra, tấm pin màu đen cũng được ưa chuộng hơn về mặt thẩm mỹ, vì chúng hòa hợp tốt với mái nhà tối màu. Tuy nhiên, tấm pin màu xanh vẫn có giá trị trong các dự án có ngân sách hạn chế nhờ vào chi phí sản xuất thấp và chuỗi cung ứng đã được thiết lập.

Tóm lại, mặc dù tấm pin mặt trời màu xanh vẫn tồn tại trên thị trường, tấm pin màu đen đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn nhờ vào hiệu suất và giá trị kinh tế lâu dài.

https://www.bgr.com/2156233/blue-or-black-which-solar-panel-is-better/