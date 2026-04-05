Thêm phân tử đặc biệt, hiệu suất pin mặt trời Tandem cán mốc kỷ lục

Các nhà khoa học vừa tìm ra "chìa khóa vàng" để mở ra kỷ nguyên năng lượng mặt trời siêu hiệu suất. Với sự trợ giúp của một phân tử đặc biệt, pin mặt trời Tandem giờ đây không chỉ mạnh hơn mà còn bền bỉ gấp nhiều lần so với các tấm pin hiện nay.

Hình ảnh mô-đun pin mặt trời Tandem.

Suốt nhiều năm qua, rào cản lớn nhất của pin mặt trời Perovskite/Silicon (Tandem) chính là sự kém ổn định. Nhiệt độ từ silicon thường xuyên "thiêu rụi" cấu trúc tinh thể của perovskite ngay khi vừa xuất xưởng. Tuy nhiên, đại học quốc gia Singapore (NUS) đã chấm dứt cơn ác mộng này bằng phân tử 2-mercaptobenzothiazole.

Bằng cách thêm phân tử này vào quy trình sản xuất, các nhà khoa học đã "dạy" cho các tinh thể perovskite cách hình thành chậm lại và ổn định hơn. Kết quả là một lớp màng hấp thụ ánh sáng hoàn hảo, ít lỗi kỹ thuật, giúp đẩy hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên mức 32,76% – con số không tưởng đối với các tấm pin silicon truyền thống (vốn thường kẹt ở mức 20-25%).

Pin mặt trời Tandem đã đạt hiệu suất 32,76%.

Không chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm, công nghệ này đã chứng minh được độ bền thực tế khi giữ vững phong độ sau gần 2.000 giờ hoạt động. Với sự đồng hành của "gã khổng lồ" ngành pin mặt trời Jinko Solar, việc thương mại hóa những tấm pin siêu hiệu suất này đang ở rất gần. Đây chính là vũ khí quan trọng để thế giới sớm thoát ly khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.