Sự chậm trễ của One UI 7 lại là tin vui cho người dùng điện thoại Samsung?

Tuy nhiên, có một số tin tốt cho những ai luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực. Thông thường, công ty Hàn Quốc này thường phát hành nhiều bản cập nhật trung gian giữa các phiên bản hệ điều hành Android chíng, nhưng sự trì hoãn One UI 7 lại mở ra một tin vui cho người hâm mộ.

Samsung đang tìm mọi cách để lấy lại niềm tin của khách hàng.

Theo thông tin từ nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy Ice Universe, Samsung đang xem xét khả năng bỏ qua các bản cập nhật One UI 7.1 và One UI 7.1.1 để thay vào đó phát hành One UI 8 ngay sau khi Google ra mắt Android 16 vào cuối mùa hè này. Điều này có thể là một cách để Samsung khôi phục lòng tin từ khách hàng sau việc trì hoãn liên tục đối với One UI 7.

Hiện tại vẫn chưa rõ các mẫu điện thoại màn hình gập tiếp theo của Samsung, Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7, sẽ chạy trên phiên bản Android nào khi ra mắt. Các thông tin trước đây cho biết chúng sẽ chạy One UI 7.1.1, nhưng nếu kế hoạch cho phiên bản này bị loại bỏ, Samsung có thể cung cấp lựa chọn One UI 7 hoặc One UI 8.

Đáng chú ý, Google đã xác nhận rằng họ sẽ phát hành Android 16 sớm hơn một quý so với các năm trước, điều đó có nghĩa hệ điều hành này dự kiến ra mắt vào quý 2 thay vì quý 3.

Google có kế hoạch đẩy nhanh lịch ra mắt Android 16 sớm hơn một quý so với tiền nhiệm.

Quyết định này nhằm giúp nhiều thiết bị nhận được bản cập nhật chính thức sớm hơn. Do đó, Samsung có thể sẽ điều chỉnh lịch trình của mình theo thời gian ra mắt Android 16 của Google và phát hành One UI 8 bằng cách bỏ qua các bản cập nhật trung gian.

One UI 8 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tính năng mới và có thể có những thay đổi lớn về thiết kế, khác với các bản cập nhật nhỏ trước đó chỉ nhằm tinh chỉnh các tính năng hiện có. Nếu thông tin chính xác, người hâm mộ sẽ có lý do để mong đợi một bản cập nhật Android lớn sớm hơn trong năm nay.