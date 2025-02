Samsung cuối cùng cũng đã sẵn sàng phát hành One UI 7

Tuy nhiên, tin vui trong báo cáo mới nhất cho thấy gã khổng lồ Hàn Quốc đã tiến hành thử nghiệm bản cập nhật lớn này trong một thời gian dài và hiện đã hoàn thiện phiên bản cuối cùng. Người dùng có thể mong đợi One UI 7 sẽ được triển khai trên các thiết bị Galaxy trong thời gian sớm nhất.

Samsung đã hoàn tất việc phát triển One UI 7 trên các điện thoại cũ.

Sau khi phát hành phiên bản beta thứ tư của One UI 7 dựa trên Android 15 cho dòng Galaxy S24, Samsung đã xác nhận rằng chương trình beta đã chính thức đóng và phiên bản ổn định sẽ sớm được phát hành. Thông tin này được xác nhận từ nhóm hỗ trợ khách hàng của Samsung và một người điều hành trên diễn đàn Samsung Ấn Độ.

Nếu đang sử dụng Galaxy S24 hoặc bất kỳ thiết bị Galaxy nào khác đủ điều kiện nhận One UI 7, người dùng hãy đảm bảo đã đăng ký thành viên trong ứng dụng Samsung Member để nhận thông báo khi bản cập nhật có sẵn.

Samsung dự kiến sẽ phát hành bản cập nhật One UI 7 cho dòng Galaxy S24 trước tiên, trong khi các mẫu điện thoại gập mới nhất của hãng cũng có khả năng nằm trong số những thiết bị đầu tiên được nâng cấp. One UI 7 hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi đáng kể về giao diện người dùng cùng với các tính năng và cải tiến mới từ Android 15.

Thông báo được đăng bởi diễn đàn Samsung Ấn Độ.

Ngoài ra, Samsung cũng tích hợp nhiều tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vào One UI 7, tuy nhiên không phải tất cả các thiết bị Galaxy đều có thể sử dụng những tính năng này. Một số điện thoại giá rẻ của Samsung sẽ chỉ nhận được phiên bản Core của One UI 7, thiếu một số tính năng yêu cầu phần cứng cao hơn. Hiện tại, chúng ta đã thấy One UI 7 Core hoạt động trên Galaxy F06 5G và Galaxy A16 5G mới ra mắt, với cả hai sản phẩm đều đã có thể đặt hàng trước tại Ấn Độ.