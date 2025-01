Khách hàng smartphone Samsung cũ bực bội vì One UI 7

Tại sự kiện, Samsung đã giới thiệu nhiều tính năng mới hấp dẫn của One UI 7, bao gồm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, cùng với các tính năng nổi bật như Now Bar và Now Brief. Tuy nhiên, sự kiện chủ yếu tập trung vào các điện thoại mới nhất, trong khi thông tin về các thiết bị đã phát hành trước đó lại rất hạn chế. Điều này dường như cho thấy sự chậm trễ của công ty trong quá trình phát triển bản cập nhật này.

One UI 7 là bản cập nhật rất được người dùng Samsung mong đợi.

Quay trở lại với quá trình phát triển phiên bản beta của One UI, Samsung đã mở chương trình thử nghiệm One UI 6.0 vào tháng 8/2023 cho dòng Galaxy S23 và hoàn tất bản phát hành ổn định vào cuối năm. Điều này cho thấy công ty đã bắt đầu thử nghiệm bản cập nhật phần mềm mới cho người dùng, dự kiến sẽ ra mắt trong vòng 1 hoặc 2 tháng tới. Tuy nhiên, năm 2024 lại khác biệt khi Samsung đã trì hoãn việc thử nghiệm One UI 7.0 đến tháng 12, chậm hơn 3 tháng so với One UI 6 beta.

Liên quan đến bản phát hành Android, Google đã công bố Android 14 và Android 15 vào tháng 10/2023 và 2024. Hơn nữa, Google cũng đã phát hành bản dựng xem trước dành cho nhà phát triển của Android 14 và 15 vào tháng 2 năm 2023 và 2024 tương ứng, cho thấy không có sự thay đổi nào trong lịch trình phát hành của Google trong hai năm qua. Điều này chứng minh sự chậm chạp của Samsung trong quá trình phát triển.

Nhưng đến nay thông tin về việc triển khai bản cập nhật này cho điện thoại Galaxy cũ vẫn được Samsung giữ kín.

Tính đến tháng 1/2025, chỉ có người dùng Galaxy S24 mới có quyền truy cập vào One UI 7 beta, trong khi bản cập nhật ổn định vẫn đang chờ xử lý. Các chủ sở hữu smartphone cao cấp dòng Galaxy S23, S22 và S21 vẫn chưa nhận được thông tin về bản phát hành One UI 7 cho thiết bị của họ.

Sự kiện Samsung Unpacked năm nay đã tập trung mạnh vào Galaxy AI và các tính năng AI tạo sinh mới, với tiến trình phát triển khá ấn tượng. Với sự chậm chạp trong quá trình triển khai One UI 7, nhiều người đang đặt ra câu hỏi về việc liệu Samsung có đang ưu tiên phát triển AI cho các dòng điện thoại mới trong khi trì hoãn việc cập nhật phần mềm cho các thiết bị cũ hay không. Đây là một câu hỏi mà chỉ có Samsung mới có thể trả lời, nhưng việc công bố lộ trình One UI 7 cho các thiết bị Galaxy cũ sẽ là một bước đi tích cực hơn so với việc giữ im lặng.