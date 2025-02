Thông tin có thể khiến người hâm mộ One UI 7 “phẫn nộ”

Sau sự ra mắt của dòng Galaxy S25 vào tháng trước, nhiều người dùng kỳ vọng Samsung sẽ sớm phát hành bản cập nhật ổn định One UI 7 cho các mẫu Galaxy đủ điều kiện, với dòng Galaxy S24 là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, chiếc smartphone thứ hai chạy One UI 7 lại thuộc về một sản phẩm giá rẻ là Galaxy F06 vừa được ra mắt tại Ấn Độ.

Người dùng smartphone Galaxy cũ mòn mỏi chờ One UI 7.

Không dừng lại ở đó, nhiều người có thể cảm thấy bực bội hơn nữa khi có thông tin rò rỉ cho biết Samsung đang chuẩn bị cho một đợt thử nghiệm beta One UI 7 mới.

Theo nguồn tin đáng tin cậy Tarun Vats trên nền tảng truyền thông xã hội X, Samsung không chỉ phát hành một mà lên tới ba bản cập nhật beta cho One UI 7. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có tổng cộng sáu bản beta cho dòng Galaxy S24, ít hơn so với chín bản beta mà Samsung đã phát hành cho dòng Galaxy S23 trước khi ra mắt bản cập nhật ổn định.

Dựa trên lịch trình bị rò rỉ, One UI 7 Beta 4 có thể được phát hành trong tháng này, sau đó One UI 7 Beta 5 dự kiến ra mắt vào tháng 3, và One UI 7 Beta 6 sẽ xuất hiện vào tháng 4. Sau khi hoàn tất các bản beta, bản cập nhật ổn định One UI 7 mới chính thức được tung ra. Như vậy, người dùng Galaxy S24 series sẽ phải chờ rất lâu nữa mới được tiếp cận với phiên bản chính thức của hệ điều hành mà họ liên tục chờ đợi.

Hiện tại chỉ Galaxy S25 series và Galaxy F06 mới ra mắt có One UI 7 chính thức.

One UI 7 là giao diện người dùng dựa trên nền tảng Android 15. Phiên bản này hứa hẹn là một bản cập nhật lớn với nhiều tính năng mới, bao gồm Now Bar, Now Brief, biểu tượng mới, biểu tượng pin mới, tính năng AOD mới, ngăn kéo ứng dụng dọc, và khả năng ghi cuộc gọi, cùng với nhiều tính năng hỗ trợ AI khác. Người dùng Galaxy S24 sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn nếu muốn tiếp cận với một nền tảng hệ điều hành thú vị nhất từ trước đến nay của Samsung.