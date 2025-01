Samsung xác nhận chi tiết quan trọng trên One UI 7

Trong thông cáo báo chí của đầu năm 2025, Samsung cho biết One UI 7 sẽ biến các thiết bị Galaxy thành những người bạn đồng hành AI thực sự. Các mẫu smartphone Galaxy S25 sắp ra mắt có khả năng hiểu và tương tác thông qua các đầu vào ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm văn bản, giọng nói và hình ảnh.

Báo cáo cho biết, những tính năng và công cụ có trong phiên bản One UI 7 Beta chỉ là một phần nhỏ trong bản nâng cấp lớn này. Samsung cam kết mang đến nhiều cải tiến hơn nữa với One UI 7, không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc mô tả những tiến bộ của One UI và Galaxy AI như một tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực AI di động đa phương thức. Người dùng Galaxy có thể kỳ vọng vào mức độ sáng tạo và năng suất chưa từng có nhờ vào sức mạnh của AI. Dù người dùng đang phác thảo ý tưởng, ra lệnh hay nhập truy vấn, thế hệ tiếp theo của Galaxy AI sẽ diễn giải và xử lý dữ liệu đầu vào một cách liền mạch, nâng cao khả năng tương tác với người bạn đồng hành AI.

Chức năng Now Bar được giới thiệu lần đầu tiên trong One UI 7 Beta cũng sẽ được nâng cấp đáng kể. Trong khi đó, tính năng Now Brief hỗ trợ AI sẽ sử dụng công nghệ Knowledge Graph để đưa ra các khuyến nghị và mẹo hữu ích trên màn hình khóa.

Đáng chú ý, thông báo quan trọng này đã bị rò rỉ trước khi dòng Galaxy S25 chính thức ra mắt. Các thiết bị mới sẽ được giới thiệu tại sự kiện Unpacked diễn ra vào tuần tới tại San Jose (Mỹ) và sẽ được phát trực tiếp trên YouTube.