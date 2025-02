Samsung giải thích lý do chậm triển khai One UI 7

Thông thường, công ty Hàn Quốc sẽ ra mắt các bản cập nhật lớn cho các thiết bị cao cấp trước khi một năm kết thúc. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra với One UI 7 vào năm ngoái. Thậm chí đến tháng 2/2025, công ty vẫn chưa phát hành One UI 7 đến Galaxy S24, trong khi đã triển khai nó đến với Galaxy S25 và thậm chí là mẫu Galaxy F06 giá rẻ.

Samsung muốn One UI 7 có thể tạo ra một tác động lớn.

Giờ đây, đại diện Samsung đã đưa ra lý do cho sự chậm trễ này. Trong một cuộc phỏng vấn trên trang web của Samsung Indonesia, bà Sally - Phó Chủ tịch điều hành kiêm Trưởng nhóm R&D của Samsung MX - cho biết công ty muốn tạo ra một bước đột phá lớn với One UI 7.

Bà Sally chia sẻ: “Chúng tôi đã áp dụng một cách tiếp cận khác cho One UI 7. Thông thường, các bản cập nhật UI được thực hiện hàng năm, nhưng lần này chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm có tác động lớn hơn, đòi hỏi phải lên kế hoạch cẩn thận từ 2 đến 3 năm trước khi dự án bắt đầu”.

Bà Sally cũng nhấn mạnh rằng Samsung muốn mọi tính năng, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, trên One UI 7 đều được thiết kế theo nhu cầu của người dùng để mang lại trải nghiệm tối ưu. Công ty đã hợp tác với Google ngay từ đầu để đảm bảo các tính năng AI hoạt động liền mạch trên các ứng dụng của cả hai bên. Điều này đồng nghĩa với việc phát triển một số API và SDK mới, cùng với việc cải tiến nền tảng hệ điều hành và One UI, vốn đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Galaxy S24 vẫn phải tiếp tục thử nghiệm One UI 7 thêm một thời gian.

Samsung cũng ám chỉ rằng sự trì hoãn của One UI 7 so với các phiên bản trước là vì đây là một bản cập nhật lớn với thiết kế lại giao diện người dùng đáng kể và nhiều tính năng AI mới.

Dự kiến, Galaxy S24 sẽ nhận được bản cập nhật One UI 7 beta thứ tư vào tuần tới. Chỉ vài ngày sau, công ty có thể phát hành bản cập nhật One UI 7 ổn định cho dòng Galaxy S24 và các thiết bị cũ hơn. Hiện tại, One UI 7 ổn định chỉ có sẵn trên Galaxy S25 và Galaxy F06.