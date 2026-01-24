Siri sẽ ‘lột xác’ hoàn toàn trong iOS 27?

Ngay sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Apple đang âm thầm huấn luyện hai chatbot AI nội bộ, một nguồn tin mới tiếp tục gây chú ý khi khẳng định chính Siri sẽ được “lột xác” thành chatbot ngay trong mùa thu tới.

Siri có thể trở thành một chatbot trong iOS 27. Ảnh: AppleInsider

Thông tin này đi ngược hoàn toàn với những phát biểu trước đó của Greg Joswiak, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách marketing toàn cầu của Apple, về bản chất của Siri và Apple Intelligence.

Siri sẽ cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT?

Theo các rò rỉ được cho là đến từ Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch phát triển Siri thành một giao diện chatbot hoàn chỉnh nhằm cạnh tranh trực diện với ChatGPT. Dự án này được cho là sẽ chính thức hé lộ tại WWDC 2026 và sau đó triển khai trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27.

Hiện tại, Apple đang thử nghiệm chatbot này thông qua một ứng dụng Siri riêng biệt trong nội bộ, mang mật danh “Campos”. Tuy nhiên, khác với nhiều đối thủ, Apple không có ý định phát hành chatbot này như một ứng dụng độc lập dành cho người dùng cuối.

Như chính Greg Joswiak từng nhấn mạnh, điều khiến một sản phẩm được gọi là “chatbot” nằm ở trải nghiệm ứng dụng độc lập, thứ mà Siri vốn không có và Apple cũng không muốn theo đuổi.

Thay vì buộc người dùng phải mở một app mới, Apple vẫn giữ cách tương tác quen thuộc: Siri được gọi lên bằng giọng nói, phím tắt hoặc cử chỉ như từ trước đến nay. Theo nguồn tin, bộ tính năng Siri thế hệ mới sẽ là trọng tâm lớn nhất trong các bản cập nhật hệ điều hành mùa thu, đồng nghĩa với việc người dùng không nên kỳ vọng quá nhiều thay đổi mang tính “phô diễn” khác.

Cách tiếp cận này cho thấy Apple tiếp tục trung thành với triết lý tích hợp sâu, thay vì tạo ra một điểm đến riêng cho AI.

Siri không hẳn là một chatbot

Việc gọi Siri là “chatbot” mang hàm ý về khả năng đối thoại mở rộng và ghi nhớ ngữ cảnh xuyên suốt nhiều cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, khi Apple không cung cấp cho người dùng một giao diện trung tâm để “trò chuyện dài hơi” với Siri, trải nghiệm đó khó có thể được xem là chatbot đúng nghĩa, bất chấp những gì báo cáo mô tả.

Ít nhất, đó chính là quan điểm mà Greg Joswiak từng công khai chia sẻ: “Chiến lược của chúng tôi khác một chút so với những hãng khác. Apple Intelligence được xây dựng như một công nghệ nền, hỗ trợ các tính năng xuyên suốt hệ điều hành, đến mức đôi khi bạn sử dụng AI mà không hề nhận ra. Đó mới là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi tích hợp AI vào hệ thống. Không có điểm đến nào gọi là ‘ứng dụng Apple Intelligence’. Điều đó khác với chatbot, nơi mọi người thường hỏi ‘chatbot của bạn đâu rồi?’. Chúng tôi không làm theo cách đó. Thay vào đó, chúng tôi cho phép người dùng truy cập chatbot thông qua ChatGPT, vì chúng tôi tin đó là lựa chọn tốt nhất. Còn Apple Intelligence thì được tích hợp sâu để phục vụ những tính năng mà mọi người dùng hằng ngày”.

Tương tác với Siri sẽ không thay đổi ngay cả khi nó được trang bị thêm các tính năng trí tuệ nhân tạo mới. Ảnh: AppleInsider

Điểm mấu chốt của Siri thế hệ mới nằm ở khả năng ghi nhớ ngữ cảnh, được xây dựng trên hệ thống App Intents – một “bản đồ chức năng” cho phép AI hiểu và truy cập hầu như mọi tính năng cũng như dữ liệu trên iPhone.

Khi kết hợp hệ thống này với các Apple Foundation Models, vốn đã được nâng cấp nhờ huấn luyện cùng Gemini, Siri hứa hẹn mang lại trải nghiệm rất khác biệt, mang đậm dấu ấn riêng của Apple.

Sự kết hợp giữa backend AI mạnh mẽ, công cụ xử lý trên thiết bị, App Intents và trí nhớ hội thoại sẽ biến iPhone, iPad, Mac và Apple Vision Pro thành những thiết bị “AI-first” thực thụ, nhưng vẫn đảm bảo quyền riêng tư, tính cục bộ và mức độ an toàn cao.

Áp lực và cuộc đua AI khốc liệt

Việc Apple trì hoãn Apple Intelligence dựa trên App Intents sang năm 2026 từng làm dấy lên nhiều đồn đoán về những bất ổn nội bộ trong chiến lược AI của hãng. Dù sự chậm trễ này được cho là cần thiết và cuối cùng dẫn tới quan hệ hợp tác với Google Gemini, áp lực dành cho Apple vẫn rất lớn.

Cho đến nay, Apple vẫn chưa tung ra Apple Intelligence phiên bản hoàn chỉnh, vốn dự kiến xuất hiện trong iOS 26.4, trong khi WWDC tiếp theo vẫn còn khá xa. Trong thời gian đó, Google, OpenAI hay bất kỳ đối thủ nào khác đều có thể vượt lên nếu tung ra một sản phẩm đột phá.

Đáng chú ý, ngành công nghiệp AI trong những tháng gần đây đang rơi vào trạng thái hỗn loạn: quảng cáo tràn ngập chatbot, người dùng dần chán ngán những nội dung bị gọi là “AI rác” và thị trường bắt đầu lo ngại về một bong bóng AI có thể vỡ.

Trong bối cảnh đó, sự chậm rãi của Apple có thể lại vô tình trở thành lợi thế. Khi làn sóng hào nhoáng lắng xuống, Apple có cơ hội xuất hiện với một AI “biết tránh đường”, chỉ hiện diện khi được yêu cầu, tập trung vào chức năng thực tế và không cần theo dõi người dùng.