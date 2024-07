Samsung ngừng hỗ trợ mẫu smartphone bán khá chạy tại Việt Nam

Theo báo cáo, Samsung đã chính thức loại bỏ Galaxy A21s khỏi danh sách các thiết bị thường xuyên nhận được bản cập nhật bảo mật của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, báo hiệu rằng sản phẩm này sắp kết thúc vòng đời và người dùng nên cẩn thận.

Galaxy A21s đã bị Samsung ngừng hỗ trợ bản cập nhật bảo mật.

Galaxy A21s là sản phẩm được giới thiệu vào tháng 5/2020 với Android 10 (One UI 2.0) và Samsung cam kết nâng cấp smartphone này với hai phiên bản Android mới cùng 4 năm vá lỗi bảo mật. Sau đó, sản phẩm đã nhận được Android 11 (One UI 3.0) vào năm 2021 và Android 12 (One UI 4.1) vào năm 2022.

Ở giai đoạn hỗ trợ, Samsung sẵn sàng vá các lỗi bảo mật cho thiết bị, nhưng giờ đây, Galaxy A21s hiện dễ bị tấn công hơn trước. Công ty không thể tung bản vá để bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công mạng trong tương lai. Đây là một tin khá buồn cho mẫu smartphone từng làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn đầu năm 2021, đặc biệt khi một số mẫu Galaxy A được ra mắt vào năm 2021 và 2022 sẽ được Samsung hỗ trợ bảo mật đến 5 năm, tức hơn Galaxy A21s khoảng 1 năm.

Galaxy A21s được biết đến là một smartphone giá rẻ có thời lượng pin tuyệt vời nhờ thỏi pin dung lượng 5.000 mAh cùng camera 48 MP hoạt động tốt trong điều kiện ban ngày. Mặc dù vậy, sản phẩm có một số nhược điểm như độ phân giải màn hình kém và độ trung thực màu sắc không ấn tượng.

Khả năng chụp ảnh của Galaxy A21s khá tốt.

Trong khi Galaxy S20 series nhận được cam kết hỗ trợ 5 năm từ Samsung thì các phiên bản như Galaxy A41, A51 và A71 sẽ bị ngừng hỗ trợ vào năm 2024. Galaxy A21s hiện cũng bị loại khỏi danh sách điện thoại tương thích.

Dẫu vậy, người dùng Galaxy A21s hiện tại không cần phải thực hiện bất kỳ hành động khẩn cấp nào như loại bỏ máy bởi nó thực sự vẫn an toàn và hoạt động ổn định với hầu hết các ứng dụng. Tuy nhiên, vì là một sản phẩm không còn được hỗ trợ bảo mật nhên các hoạt động như ứng dụng ngân hàng trực tuyến cần được chú ý. Riêng hệ thống Google Play trên thiết bị cũng sẽ được Google cam kết hỗ trợ bảo mật cho một số thành phần thiết yếu trong vài năm tới, trong đó bản cập nhật hệ thống Google Play có ngày 1/5/2024 hiện có sẵn cho Galaxy A21s.

