Người dùng không hiểu Samsung đang nghĩ gì với One UI 7

Điều này đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều về sự chậm trễ đáng thất vọng của phiên bản này. Công ty Hàn Quốc chỉ đưa ra thông báo rằng bản beta thứ tư của One UI 7 sẽ sớm ra mắt, đồng thời gửi lời xin lỗi người dùng vì sự chậm trễ mà nhiều người cho là “không thể chấp nhận”.

Người dùng đang rất khó chịu vì One UI 7 liên tục chậm trễ.

Một điểm tích cực duy nhất từ sự chậm trễ này là người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm một phiên bản ổn định hơn khi Samsung dự kiến phát hành thêm hai bản beta nữa trong tháng này.

Liên tục “thử thách lòng kiên nhẫn của người dùng”

Các thông tin gần đây cho thấy bản cập nhật One UI 7 cho Galaxy S24 FE có thể chỉ được phát hành vào ngày 31/3, trong khi dòng Galaxy S24 sẽ nhận được bản cập nhật sớm hơn vài tuần. Điều này đủ để khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

One UI 7 chính thức có thể sẽ chỉ phát hành sớm nhất cho Galaxy cũ vào tháng 4?

Nhưng lòng kiên nhẫn của người dùng lại gặp thử thách khi báo cáo mới đây chỉ ra rằng Samsung sẽ phát hành thêm hai bản beta vào tháng 3 và tháng 4, có nghĩa phiên bản ổn định của One UI 7 có thể không ra mắt trước giữa hoặc cuối tháng 4. Đây rõ ràng là một tin tức “khó nuốt trôi” đối với người hâm một sản phẩm Samsung.

One UI 7 được cho là sẽ ra mắt cùng Galaxy S25 Edge, một mẫu smartphone cao cấp khác của Samsung cũng dự kiến phát hành vào tháng 4. Nếu thông tin này chính xác, đây thực sự là tin không vui cho người hâm mộ.

Galaxy S25 Edge sẽ được cài đặt sẵn One UI 7 khi phát hành.

Hơn nữa, sự trì hoãn của One UI 7 có thể ảnh hưởng đến việc phát triển và phát hành One UI 7.1 cùng với Galaxy Z Flip 7 và Galaxy Z Fold 7 ra mắt vào mùa hè. Điều này có nghĩa là hai mẫu điện thoại gập này có thể sẽ được phát hành với phiên bản One UI 7.0.1.

Vấn đề là, Samsung gần đây đã giới thiệu Galaxy F06 - chiếc smartphone giá rẻ sẽ được phát hành vào ngày 20/2 tại Ấn Độ và được cài đặt sẵn One UI 7 ngay khi xuất xưởng. Mặc dù đây là phiên bản “Core” của giao diện người dùng nhưng việc Samsung triển khai UI mới trên một sản phẩm giá rẻ trước khi áp dụng cho các điện thoại cao cấp hơn khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.