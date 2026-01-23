Choáng với dàn chó robot AI chuyên chữa cháy được trang bị "tận răng"

Hình ảnh những chú chó robot lầm lũi tiến vào đám cháy, trên lưng vác theo vòi rồng áp suất cao không còn là cảnh trong phim viễn tưởng. DEEP Robotics, một công ty công nghệ tiên phong, vừa chính thức giới thiệu "Giải pháp chữa cháy khẩn cấp" hoàn toàn mới, hứa hẹn thay đổi vĩnh viễn cách con người đối mặt với giặc lửa.

DEEP Robotics có một hệ sinh thái chó robot chữa cháy chuyên nghiệp.

Mục tiêu cốt lõi của giải pháp này là thay đổi tư duy truyền thống, khi chuyển từ các nỗ lực cứu hỏa dựa vào sức người sang các hệ thống thông minh, phối hợp tự động. Thay vì để các chiến sĩ cứu hỏa phải liều mình tiến vào những khu vực có nguy cơ sập đổ hay rò rỉ hóa chất, giờ đây một đội quân chó robot sẽ đảm nhận vai trò tiên phong, giảm thiểu tối đa rủi ro thương vong.

Không chỉ đơn thuần là một con robot đơn lẻ, DEEP Robotics đã xây dựng một hệ sinh thái tác chiến hoàn chỉnh. Đội hình này bao gồm:

- Biệt đội trinh sát: Sử dụng LiDAR độ chính xác cao và camera quang phổ kép, những robot này có thể nhìn xuyên khói, vẽ bản đồ 3D địa hình đổ nát và phát hiện khí độc. Chúng thậm chí có khả năng phát giọng nói để trấn an nạn nhân đang mắc kẹt.

- Biệt đội tấn công: Đây là những "cỗ xe tăng" thu nhỏ. Robot được trang bị súng phun nước áp suất cao tạo màn sương ngăn lửa, hoặc vòi rồng có khả năng bắn xa tới 60 mét. Hệ thống làm mát hai lớp giúp chúng hoạt động bền bỉ ngay giữa tâm nhiệt độ cao.

- Biệt đội hậu cần: Tự động vận chuyển bình khí thở, công cụ phá dỡ và nhu yếu phẩm tiếp tế cho tuyến đầu.

Sức mạnh của hệ thống nằm ở khả năng kết nối đa chiều. Sự phối hợp giữa Drone (trên không), robot (dưới đất) và các thiết bị ngầm tạo nên mạng lưới nhận thức tình huống toàn diện, hoạt động mượt mà ngay cả ở những vùng sóng yếu nhờ công nghệ liên lạc độ trễ thấp.

Hệ thống phun nước của chó robot.

Không chỉ nằm trên giấy, hệ thống của DEEP Robotics đã khẳng định vị thế qua hàng loạt thử nghiệm khắc nghiệt. Tại cuộc diễn tập Cứu hộ Khẩn cấp Liên hợp năm 2025, dàn robot này đã xử lý thành công các kịch bản sập giàn giáo và rò rỉ hóa chất phức tạp. Trước đó, trong một vụ rò rỉ khí đốt thực tế tại Nội Mông, chúng đã đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện nồng độ khí độc ban đầu.

Đại diện DEEP Robotics tự tin khẳng định robot bốn chân của hãng hiện đang nắm giữ tới 90% thị phần trong ngành công nghiệp chữa cháy, trở thành "tiêu chuẩn vàng" mới cho công tác cứu hộ hiện đại.