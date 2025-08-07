Nghi vấn về mối liên hệ giữa một loại thức uống với ung thư

Người tiêu dùng vừa nhận được cảnh báo khi sử dụng nước tăng lực. Cụ thể, họ nên cẩn trọng và kiểm tra nhãn thành phần, đặc biệt là với taurine - một axit amin thường có trong các loại đồ uống này. Taurine là axit amin có mặt trong thực phẩm động vật như thịt, cá và sữa. Ngoài ra, axit amin này cũng có thể được tổng hợp hoặc tự sản xuất bởi cơ thể con người.

Người dùng nên ngừng sử dụng nước tăng lực hoặc chọn loại không có chứa taurine.

Đáng lo ngại, nghiên cứu gần đây từ Trung tâm Y tế Đại học Rochester (Mỹ) chỉ ra rằng taurine có thể liên quan đến sự phát triển của bệnh bạch cầu. Được công bố trên tạp chí Nature, nghiên cứu cho thấy các tế bào bạch cầu có khả năng hấp thụ taurine từ tủy xương, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các khối u ác tính.

Mặc dù nghiên cứu chưa đưa ra kết luận chắc chắn về việc tiêu thụ quá nhiều taurine từ nước tăng lực có thể làm tăng nguy cơ bạch cầu hay không, tuy nhiên nó đã mở ra một hướng nghiên cứu mới. Phó giáo sư tại Khoa Di truyền Y sinh của Đại học Rochester, tiến sĩ Jeevisha Bajaj, nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc phát triển các phương pháp ngăn chặn taurine xâm nhập vào tế bào ung thư.

Trong khi đó, chuyên gia về bệnh bạch cầu, bác sĩ Jane L. Liesveld, cho rằng việc hiểu rõ hơn về cách các tế bào bạch cầu chiếm đoạt các con đường chuyển hóa là rất cần thiết.

Điều chỉnh chế độ ăn uống giúp bảo vệ sức khỏe bản thân.

Để giảm lượng taurine hấp thụ, người tiêu dùng có thể xem xét cắt giảm đồ uống tăng lực hoặc chọn các sản phẩm không chứa taurine. Đối với những người ăn chay, việc tiêu thụ taurine tự nhiên sẽ thấp hơn, nhưng nguy cơ thiếu hụt là rất thấp do bản thân cơ thể có khả năng tự sản xuất.

Mặc dù nghiên cứu hiện tại chưa khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa taurine và ung thư bạch cầu, nhưng đây là một lĩnh vực nghiên cứu đang được quan tâm. Người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiêu thụ nước tăng lực và theo dõi các thông tin mới nhất từ các nghiên cứu trong tương lai.