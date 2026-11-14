Phong cách thanh lịch của CEO tạm quyền Nvidia

Hôm 12/11, Nvidia thông báo ông Jensen Huang từ chức Chủ tịch điều hành, CEO và thành viên Hội đồng quản trị. Bà Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Tài chính (CFO), giữ vai trò CEO tạm quyền và tiếp tục là CFO cho đến khi có người kế nhiệm.

Bà Colette Kress, CEO tạm quyền kiêm Giám đốc Tài chính của Nvidia. Ảnh: Nvidia

Bà Kress gia nhập Nvidia từ tháng 9/2013, trước đó có gần 25 năm làm tài chính tại các công ty công nghệ lớn như Cisco và Microsoft. Bà còn từng giữ các vị trí cấp cao tại Texas Instruments. Bà thường xuyên xuất hiện cùng ông Huang trong các cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh.

Theo Reuters, bà Colette Kress theo đuổi phong cách thời trang công sở chuẩn mực, thanh lịch và kín đáo. BoF nhận xét gu mặc của bà toát lên sự điềm tĩnh, đáng tin cậy. Bà thường xuyên diện các bộ suit cắt may gọn gàng, blazer phối sơ mi, chân váy dài qua gối, giày cao gót.

Theo AP, trang phục của bà chủ yếu xoay quanh các gam màu an toàn và hướng đến vẻ chuyên nghiệp như đen, xanh navy, trắng, xám và kem. Đôi khi bà tạo điểm nhấn nhẹ bằng những thiết kế màu xanh ngọc bích tại các hội nghị công nghệ. Bà thường đeo trang sức ngọc trai hoặc kim loại nhỏ nhắn gồm bông tai, dây chuyền. Trong khi nhiều lãnh đạo Thung lũng Silicon chọn áo hoodie hay áo phông tối giản, bà Kress giữ nguyên phong thái phối đồ kỹ lưỡng của một nhà quản trị tài chính.

Bà Colette Kress tại Hội nghị Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông Toàn cầu J.P. Morgan năm 2018. Ảnh: Nvidia

Một trong những hình ảnh cho thấy cách ăn mặc của bà là tại Hội nghị Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông Toàn cầu J.P. Morgan tháng 5/2018. Trên sân khấu phát biểu về mảng trò chơi điện tử và công nghệ xe tự hành, bà chọn một bộ cánh công sở mang phong cách đơn sắc với tông đen, trắng kinh điển, gồm váy suit, sơ mi cài kín cổ. Điểm nhấn của tổng thể nằm ở dây chuyền ngọc trai dài nhiều lớp.

Theo Drew Altizer, Colette Kress ghi điểm phong cách khi cùng chồng David Kress - cựu lãnh đạo cấp cao của Microsoft - dự sự kiện One Enchanted Evening Gala 2020 của Trung tâm Nghệ thuật Montalvo tại California. Bà tôn dáng trong bộ đầm ren đen dài qua gối, phối đồng điệu áo khoác lông. Vẻ ngoài được hoàn thiện cùng chuỗi ngọc trai nhỏ sát cổ, giày cao gót mũi nhọn họa tiết da báo.

Tại tiệc tối Thường niên CFO Roundtable tháng 9/2023, bà diện sơ mi trắng, cardigan, áo khoác đen đứng phom và chân váy midi màu xám ánh xanh. Theo Tiến sĩ Australia Margie Warrell, tại sự kiện, Kress chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc, tầm quan trọng của việc xây dựng một doanh nghiệp đầy sáng tạo, linh hoạt và tăng trưởng mạnh.

Bà Colette Kress (trái) bên Tiến sĩ Australia Margie Warrell ở sự kiện năm 2023. Ảnh: Instagram Margie Warrell

Theo Business Insider, bà Kress có lối ăn mặc biến hóa linh hoạt hơn so với ông Jensen Huang. Phát ngôn viên của Nvidia nói với New York Times rằng ông Huang mặc áo khoác da đen ít nhất 20 năm nay, phần lớn là thiết kế của Tom Ford. Xuất hiện ở hội nghị lập trình viên, sự kiện ra mắt sản phẩm hay các công bố lớn về AI, ông gắn liền với "cây" đen gồm áo phông trơn, quần jeans ống đứng và sneakers, hướng đến sự năng động, thoải mái và ngầu. Năm 2024, ông nói với Business Insider vợ và con gái là người chọn trang phục cho ông.

Colette Kress sinh năm 1967 tại Mỹ, có bằng cử nhân tài chính của Đại học Arizona và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Southern Methodist, theo báo cáo thường niên Nvidia nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).

Kress đứng thứ 32 trong danh sách Phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2026 của Forbes. Số cổ phiếu Nvidia bà nắm giữ trị giá khoảng 750 triệu USD, theo giá đóng cửa phiên ngày 11/11, giảm từ mức hơn một tỷ USD khi mã này đạt đỉnh tháng trước.

Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ chức của ông Jensen Huang một vài ngày sau khi ông liên tiếp vướng hai bê bối ngoại tình. Trong thông báo, bà Kress nói sức mạnh của Nvidia "luôn đến từ con người" và cam kết tiếp nối nền tảng ông Huang xây dựng trong 33 năm.