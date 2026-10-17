Lo lắng về rủi ro bảo mật và quyền riêng tư thời AI lên ngôi

Theo một khảo sát do Synology thực hiện và vừa công bố, 91% người tham gia tại Việt Nam cho rằng, hạ tầng đáp ứng cho việc triển khai AI có vai trò quan trọng đối với hiệu quả quy trình và năng suất làm việc. AI càng được ứng dụng rộng, yêu cầu đối với dữ liệu càng cao. Khi đó, dữ liệu không chỉ cần đủ chất lượng và dễ khai thác, mà còn phải kiểm soát được cách sử dụng trong toàn hệ thống.

Các giải pháp lưu trữ và bảo mật cần độ tin cậy cao thời AI lên ngôi. (Ảnh minh họa)

Biến tham vọng AI thành hiện thực đòi hỏi một nền tảng dữ liệu vững chắc, nhưng quá trình xây dựng nền tảng này cũng đặt ra nhiều thách thức. Theo khảo sát, 56,7% người tham gia cho rằng, bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu là một thách thức trong quá trình ứng dụng AI, qua đó trở thành mối quan tâm được lựa chọn nhiều nhất.

Bên cạnh đó, khoảng 75% người tham gia khảo sát ưu tiên hạ tầng tại chỗ hoặc mô hình kết hợp giữa hệ thống nội bộ và điện toán đám mây để đáp ứng các yêu cầu dữ liệu liên quan đến AI, trong khi 71,3% coi tăng cường bảo mật dữ liệu là một trong những ưu tiên hàng đầu khi nâng cấp hạ tầng.

Bên cạnh chất lượng dữ liệu, khả năng duy trì và phục hồi hoạt động khi xảy ra sự cố cũng trở thành một yêu cầu quan trọng. 97,6% người tham gia khảo sát cho biết, tổ chức của họ đã triển khai các công cụ bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, chỉ 19,1% rất tự tin rằng họ có thể nhanh chóng phục hồi sau một cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, đồng thời vẫn bảo vệ được dữ liệu sao lưu.

Để tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro an ninh mạng, các thiết bị như ActiveProtect của Synology kết hợp hạ tầng sao lưu chuyên dụng với khả năng quản lý tập trung, cơ chế bảo vệ dữ liệu không thể bị chỉnh sửa và tính năng cô lập tự động nhằm giúp bảo toàn các bản sao phục hồi khi hệ thống vận hành bị tấn công hoặc xâm nhập.

Phiên bản hệ điều hành mới ActiveProtect Manager 2.0 mở rộng khả năng hỗ trợ sang nhiều nền tảng doanh nghiệp hơn, trong đó có Nutanix AHV và Proxmox VE cho phép doanh nghiệp bảo vệ nhiều hệ thống CNTT hơn trên cùng một nền tảng. Hãng cũng tiếp tục mở rộng dòng ActiveProtect Series với DP5200, thiết bị 1U mới mang đến lựa chọn nhỏ gọn để bảo vệ nhiều loại hệ thống và tác vụ khác nhau mà không phải trả phí thuê bao định kỳ.

AI trong môi trường làm việc là một mảnh ghép khác trong danh mục giải pháp của Synology trong năm 2026. Synology Office Suite cung cấp nền tảng cộng tác được triển khai ngay trên hạ tầng của doanh nghiệp, tích hợp AI để hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu, tạo nội dung thuyết trình và tìm công thức trong bảng tính. Synology ChatPlus và Meet mở rộng trải nghiệm cộng tác sang nhắn tin nhóm và họp trực tuyến.

Trong khi đó, thiết bị giám sát Synology DVA7400 ứng dụng AI để hỗ trợ phát hiện và tìm kiếm, qua đó giúp các bộ phận điều tra sự cố hiệu quả hơn. Những khả năng này cho phép doanh nghiệp ứng dụng AI vào các nhu cầu vận hành cụ thể và đánh giá giá trị của công nghệ trong chính quy trình làm việc của mình.