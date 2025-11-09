Tính năng người dùng nhất định phải bật sau khi lên đời iOS 26.1

Bên cạnh tùy chọn tùy chỉnh được mong đợi từ lâu cho Liquid Glass, phiên bản iOS 26.1 còn đi kèm với một bản cập nhật bảo mật vô cùng quan trọng mà người dùng cần thực hiện kích hoạt.

iOS 26.1 rất hữu ích để chống lại các mối đe dọa từ tác nhân độc hịa.

Theo đó, iOS 26.1 đã mang đến tính năng tự động cài đặt các cải tiến bảo mật nền giúp người dùng không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác nào. Những bản cập nhật nhỏ này cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung cho các lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện, điều này giúp Apple nổi bật trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa từ tác nhân độc hại. Trong khi đó, Samsung vẫn gặp khó khăn trong việc tự cập nhật.

Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn này trong Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Cải thiện Bảo mật. Người dùng được khuyến cáo nên bật tính năng này ngay sau khi cài đặt bản cập nhật để đảm bảo iPhone luôn được bảo vệ trước các mối đe dọa mới nhất.

Apple được cho là đã từng thử nghiệm một tính năng tương tự trong quá khứ nhưng không thành công, vì vậy sẽ rất thú vị để xem tính năng mới hoạt động hiệu quả ra sao. Nếu cài đặt này được duy trì và hoạt động hiệu quả, iPhone sẽ được bảo vệ tốt hơn trước các lỗ hổng. Những bản cập nhật âm thầm này có thể giúp chống lại tin tặc mà không cần người dùng phải lo lắng.

Ngoài tính năng bảo mật mới, iOS 26.1 còn mang đến nhiều tinh chỉnh và sửa lỗi thú vị khác. Để cài đặt iOS 26.1, người dùng chỉ cần vào Cài đặt, chọn Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn. Việc cập nhật này không chỉ quan trọng mà còn là một lý do chính đáng để người dùng trải nghiệm những cải tiến mới từ Apple.