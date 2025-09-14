Huawei trình làng "quái vật" sạc dự phòng 100W đầu tiên trên thế giới

Huawei vừa chính thức khuấy đảo thị trường phụ kiện công nghệ khi cho ra mắt mẫu sạc dự phòng 100W cao cấp với dung lượng 12.000 mAh tại Trung Quốc. Đây không chỉ là một pin sạc thông thường mà còn là sản phẩm tiên phong trên thế giới đạt chứng nhận sạc nhanh thế hệ mới UFCS 1.2, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vượt trội cho người dùng.

Huawei trình làng sạc dự phòng 100W với chuẩn sạc mới.

Điểm nhấn đột phá nhất của sản phẩm chính là việc trở thành sạc dự phòng đầu tiên được Hiệp hội Sạc nhanh (FCA) chứng nhận theo tiêu chuẩn UFCS 1.2. Điều này cho phép nó cung cấp công suất sạc lên đến 40W cho các thiết bị tương thích mà không cần qua các bước xác thực phức tạp, mở ra một kỷ nguyên sạc nhanh tiện lợi hơn.

Về sức mạnh, sạc dự phòng Huawei 100W gây ấn tượng mạnh với khả năng cung cấp công suất đầu ra tối đa 100W qua một cổng duy nhất. Huawei tự tin tuyên bố sản phẩm có thể sạc đầy 42% pin của một chiếc flagship như Mate 70 Pro chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi. Với dung lượng 12.000 mAh và lõi pin lithium-ion cao cấp, nó đủ sức đáp ứng nhu cầu năng lượng cho cả một ngày dài làm việc và giải trí.

Sự linh hoạt là một yếu tố được Huawei đề cao. Thiết bị được trang bị hai cổng sạc và công nghệ phân phối điện năng động, cho phép sạc đồng thời hai thiết bị mà không làm giảm hiệu suất. Đáng chú ý, nó không chỉ "ưu ái" các sản phẩm của Huawei mà còn hoàn toàn tương thích với laptop, máy tính bảng, máy chơi game, và cả các thiết bị iPhone, Android nhờ hỗ trợ đầy đủ các giao thức sạc phổ biến như PD, PPS, QC và SCP.

Sạc dự phòng mới tương thích hầu hết các thiết bị di động.

Hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển, Huawei đã thiết kế sản phẩm với thân máy siêu mỏng chỉ 15,7 mm và tích hợp sẵn một sợi cáp sạc tiện lợi. An toàn cũng là ưu tiên hàng đầu với hệ thống bảo vệ 13 lớp, khả năng kiểm soát nhiệt độ ở cấp độ mili giây và đã vượt qua hơn 200 bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt. Quan trọng hơn, dung lượng pin của nó hoàn toàn tuân thủ quy định của các hãng hàng không, cũng như đạt điợc chứng nhận CCC của Trung Quốc, CE của EU và chứng nhận an toàn quốc tế CB, đảm bảo an toàn khi sử dụng ở nhiều khu vực khác nhau, kể cả trên các chuyến bay.

Hiện tại, sạc dự phòng Huawei 100W 12.000 mAh đã được mở bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá 399 tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) với hai tùy chọn màu sắc là đen và trắng. Thông tin về việc ra mắt sản phẩm trên thị trường quốc tế vẫn chưa được công bố.