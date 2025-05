Giải mã tin đồn về việc sóng 5G "tàn phá" tế bào người

Những tranh cãi kéo dài nhiều năm qua về tính an toàn của công nghệ 5G, đặc biệt bùng phát cùng các thuyết âm mưu trong thời kỳ đại dịch, có thể sắp đến hồi kết. Một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học tại Đại học Constructor (Đức) vừa công bố kết quả thử nghiệm cường độ cao sóng 5G trên tế bào da người, mang lại những bằng chứng khoa học quan trọng nhằm xua tan hoài nghi.

Sóng 5G có thực sự gây hại cho sức khỏe con người như tin đồn?

Để đi tìm câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi liệu sóng 5G có thực sự gây hại cho sức khỏe con người hay không, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm có thể xem là vô cùng "khắc nghiệt". Họ đã cho hai loại tế bào da người tiếp xúc liên tục trong 48 giờ với trường điện từ 5G ở các tần số 27 GHz và 40,5 GHz. Đáng chú ý, các mức tần số và cường độ này đều cao hơn đáng kể so với những gì mạng 5G thương mại hiện đang sử dụng và thậm chí vượt xa các ngưỡng an toàn đã được khuyến nghị, nhằm mô phỏng những kịch bản phơi nhiễm xấu nhất có thể xảy ra. Các thử nghiệm cũng được kiểm soát nhiệt độ một cách chặt chẽ để loại trừ yếu tố tổn thương do nhiệt có thể gây ra cho tế bào.

Kết quả sau 48 giờ phơi nhiễm, theo tuyên bố của các nhà khoa học, là hoàn toàn đáng mừng với những ai lo lắng về tác động của 5G. Cụ thể, không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào được ghi nhận trong chức năng hoạt động của các tế bào da. Các chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe và sự ổn định của tế bào, như biểu hiện gen và quá trình methyl hóa DNA (một cơ chế điều chỉnh gen quan trọng), đều không bị ảnh hưởng. Điều này cung cấp thêm bằng chứng khoa học mạnh mẽ khẳng định rằng, về cơ bản, sóng 5G an toàn cho con người khi sử dụng.

Nghiên cứu này cũng trực tiếp thách thức những công trình khoa học trước đó từng dấy lên lo ngại về 5G, mà theo nhóm tác giả là có thể thiếu các biện pháp kiểm soát rõ ràng hoặc phương pháp luận chưa thực sự minh bạch. Dù vậy, các nhà khoa học cũng thực tế nhìn nhận rằng một nghiên cứu đơn lẻ khó có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức của tất cả mọi người về vấn đề phức tạp này.

Tuy nhiên, đây là một đóng góp quan trọng vào kho tàng bằng chứng khoa học ngày càng nhiều cho thấy 5G không phải là một mối đe dọa sinh học. Điều thú vị là, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong khi tính bảo mật của mạng 5G (khía cạnh an ninh dữ liệu) vẫn cần được quan tâm và đánh giá, thì mối lo ngại thực sự đối với sức khỏe trong kỷ nguyên số có lẽ không nằm ở những "sóng vô hình" mà chính là khoảng thời gian khổng lồ chúng ta dành để dán mắt vào màn hình các thiết bị điện tử mỗi ngày.