Pin "bất tử" nhỏ chỉ bằng quân cờ, dùng 100 năm không cần sạc

Trong kỷ nguyên của Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI), rào cản lớn nhất không còn nằm ở tốc độ xử lý mà nằm ở... viên pin. Việc thay pin cho các cảm biến dưới đáy đại dương, trong lòng núi lửa hay các vệ tinh ngoài không gian là điều gần như bất khả thi. Đó là lý do dòng pin hạt nhân NBV series của NRD ra đời, tạo nên một định nghĩa mới về sự bền bỉ.

Khác với các loại pin hóa học thông thường vốn suy giảm hiệu suất theo thời gian và chu kỳ sạc, pin của NRD sử dụng công nghệ betavoltaic. Trái tim của viên pin là đồng vị Nickel-63. Thay vì cháy hay nổ để tạo năng lượng, nó tận dụng quá trình phân rã phóng xạ tự nhiên để giải phóng các hạt beta, sau đó chuyển hóa trực tiếp thành dòng điện.

Dù công suất đầu ra chỉ dừng lại ở mức nanowatt (siêu thấp), nhưng điểm ăn tiền của nó là sự ổn định tuyệt đối. Với kích thước chỉ khoảng 20mm (tương đương một quân cờ), viên pin này có thể cung cấp dải điện áp lên tới 20V, đủ để duy trì "sự sống" cho các hệ thống vi mạch, cảm biến an ninh và các nền tảng AI tự hành trong suốt 100 năm.

CEO của NRD, ông Shel Alfiero nhấn mạnh: "Các nhiệm vụ quan trọng sẽ sụp đổ nếu hệ thống năng lượng bị gián đoạn. NBV series là giải pháp vi năng lượng không cần bảo trì, dành cho những môi trường mà việc thay pin là một lựa chọn xa xỉ và phi thực tế".

Hiện tại, NRD đã sẵn sàng hạ tầng với 6 phòng thí nghiệm phóng xạ chuyên biệt để đưa công nghệ này vào thực tiễn. Dù lộ trình thương mại hóa rộng rãi chưa được tiết lộ chi tiết, nhưng tiềm năng của nó trong việc giám sát cơ sở hạ tầng quốc gia và theo dõi sức khỏe dài hạn là không thể phủ nhận.

Nếu thành công, đây sẽ là dấu chấm hết cho kỷ nguyên "lo hết pin" của các thiết bị quan trắc toàn cầu, mở ra một chương mới cho những công nghệ đặt-và-quên (set-and-forget).