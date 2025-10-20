Hàng loạt dịch vụ hàng đầu thế giới 'sập' vì sự cố AWS

Theo ghi nhận của The Verge, AWS đang gặp vấn đề ngừng hoạt động "ở mức nghiêm trọng", khiến hàng loạt dịch vụ trực tuyến chạy trên nền tảng này như Alexa, Snapchat, Netflix, Disney+, Tinder, Roku, các game Fortnite, League of Legends, công cụ AI Perplexity... không thể truy cập hoặc rất chậm.

Logo AWS. Ảnh: Sopa

"Perplexity hiện ngừng hoạt động", Aravind Srinivas, CEO của Perplexity, thông báo trên X. "Nguyên nhân gốc rễ là sự cố của AWS. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục".

Trên mạng xã hội như X, Reddit, Facebook, nhiều người phản ánh trợ lý thông minh Alexa không phản hồi hoặc không thể thực hiện yêu cầu truy vấn. Trang Downdetector, công cụ nổi tiếng chuyên theo dõi tình trạng hoạt động trên Internet, cũng ghi nhận hơn 5.500 báo cáo lỗi AWS cùng hàng chục nghìn báo cáo về các dịch vụ liên quan.

AWS cũng nhanh chóng xác nhận vấn đề, nhưng chưa đưa ra nguyên nhân. "Sự cố bắt đầu được ghi nhận ở khu vực US-EAST-1 lúc 3h11 (14h11 giờ Hà Nội)", Amazon cho biết, nhắc đến khu vực Virginia, nơi đặt nhiều máy chủ AWS nhất. "Chúng tôi đang tích cực giảm thiểu vấn đề, cũng như tìm hiểu nguyên nhân".

Hàng nghìn báo cáo AWS gặp sự cố trên Downdetector.

Đến 18h, đại diện Amazon thông báo "hầu hết trang web và ứng dụng bị gián đoạn đang hoạt động trở lại và sự cố về cơ bản được khắc phục dù có thể vẫn còn một số chậm trễ".

AWS ra đời năm 2006, là nền tảng điện toán đám mây do Amazon phát triển, cung cấp hạ tầng trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cho phép lưu trữ, xử lý và phân phối dữ liệu qua Internet. Dịch vụ chính của AWS gồm máy chủ ảo, lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu, điện toán không máy chủ Lambda và hệ thống mạng phân phối nội dung CloudFront.

Hàng nghìn công ty trên toàn cầu đang vận hành ứng dụng, trang web, hệ thống phân tích trên AWS. Hệ sinh thái hỗ trợ nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, tài chính, truyền thông, giáo dục, chính phủ và mới nhất là AI. AWS hoạt động theo mô hình trả phí theo mức sử dụng, giúp người dùng triển khai và mở rộng tài nguyên linh hoạt.

Hiện AWS duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây với mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu, gồm các vùng chính như US-EAST-1, US-West-2, EU-Central-1 và AP-Southeast-1. Riêng US-EAST-1 từng gặp sự cố vào năm 2020, 2021 và 2023, khiến hàng chục website và nền tảng ngoại tuyến nhiều giờ trước khi được khôi phục.