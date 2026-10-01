Ai đúng, ai sai trong vụ va chạm tại nhà hàng Cường Dê ở Ninh Bình?

Công an vào cuộc vụ va chạm tại nhà hàng Cường Dê

Tin từ Công an phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, sau khi xảy ra va chạm giữa một nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi được cho là bảo vệ nhà hàng Cường Dê trên địa bàn, Công an phường đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Trước đó, theo nội dung đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi xảy ra tranh cãi trước cửa nhà hàng Cường Dê. Trong lúc lời qua tiếng lại, nam thanh niên có những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Sau đó, người đàn ông lớn tuổi cầm một vật có hình dáng giống điếu cày đuổi theo nam thanh niên, khiến nam thanh niên bỏ chạy và kêu cứu. Đoạn clip sau đó được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê, xác nhận sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 28/9, tại khu vực trước cửa nhà hàng. Theo ông Hào, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong đoạn clip là nhân viên bảo vệ của nhà hàng.

Vụ va chạm giữa nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi đang được Công an phường Tây Hoa Lư xác minh, làm rõ. Ảnh cắt từ clip.

Chủ nhà hàng cho biết, trước thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên và nhân viên nhà hàng đã nhiều lần xảy ra lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, theo ông Hào, những lần trước chỉ dừng ở việc tranh cãi, chưa xảy ra va chạm.

Ông Hào cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhân viên nhà hàng đã xin nghỉ việc sau sự việc. Theo chủ nhà hàng, người này hiện vẫn làm việc và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh.

Hiện Công an phường Tây Hoa Lư đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Trách nhiệm hình sự được đặt ra khi nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc và sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, mục đích, hành vi của tất cả các bên để xem xét toàn diện.

Vụ việc trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cả 2 bên nên cần được xác minh một cách khách quan và toàn diện, không chỉ căn cứ vào đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong luật hình sự, một người có thể vừa là người bị tác động bởi hành vi của người khác, vừa có thể có hành vi vi phạm pháp luật của chính mình. Một người bị thương tích vẫn có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi mà họ đã thực hiện trước đó nếu hành vi đó đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, nếu chứng minh được một người cố tình xúc phạm, khiêu khích, kích động người khác nhằm tạo ra phản ứng bạo lực, hành vi đó không thể bị xem nhẹ chỉ vì cuối cùng chính họ là người bị đánh.

Ngược lại, việc bị xúc phạm hoặc khiêu khích cũng không trao cho bất kỳ ai quyền sử dụng bạo lực vô hạn. Người bị kích động vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình nếu hành vi đó đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật; mức độ kích động, lỗi của phía bên kia và hoàn cảnh xảy ra sự việc sẽ được xem xét khi xác định trách nhiệm.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm pháp lý của từng hành vi, không mặc định bên nào là “người xấu”, bên nào là “nạn nhân” chỉ từ một đoạn clip. Khi hành vi của bất kỳ bên nào được chứng minh là vi phạm pháp luật và đạt mức độ nguy hiểm cho xã hội theo quy định của pháp luật hình sự, người thực hiện hành vi đó phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Nói cách khác, trong vụ việc này, điều quan trọng không phải là “ai chảy máu”, mà là “ai đã làm gì, với lỗi gì, trong hoàn cảnh nào và hành vi đó đã gây ra hậu quả gì”.

Ông Cường nói thêm, theo những gì diễn ra qua clip, nam thanh niên có hành vi liên tục chửi bới, khiêu khích, kích động người lớn tuổi và ghi hình, livestream…

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ mục đích, hành vi của nam thanh niên này cũng như đánh giá nhận thức, thái độ người này đối với hậu quả gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu hành vi của nam thanh niên bị xác định đã xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác thì có thể đặt vấn đề xử lý về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Điều luật này quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác có thể bị xử lý hình sự; trường hợp sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội còn là tình tiết định khung tăng nặng.

Nếu hành vi chửi bới, gây sự, kích động diễn ra tại nơi công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cũng có thể phải xem xét dưới góc độ tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, nếu chứng minh được một người cố tình tạo ra tình huống, liên tục kích động người khác nhằm thúc đẩy họ thực hiện một hành vi phạm tội, vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

Còn đối với hành vi của người bảo vệ lớn tuổi, theo ông Cường, Điều 51 Bộ luật Hình sự quy định, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, pháp luật hình sự còn quy định riêng tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh tại Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Theo điều luật này, trường hợp gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, hậu quả thương tích phải từ 31% trở lên mới đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là trạng thái đặc biệt, là tình huống giảm nhẹ hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự khi cơ quan chức năng vào cuộc.