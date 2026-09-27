YouTuber giả làm người Nhật, dùng tiền vàng mã lừa gạt fan

Một TikToker Trung Quốc có biệt danh "Anh G" bị cộng đồng mạng chỉ trích sau khi giả làm người Nhật tại Ai Cập, đưa tiền vàng mã của Trung Quốc cho người dân địa phương và nói đó là tiền yên Nhật. Người này còn quay lại toàn bộ quá trình rồi đăng lên MXH để chế giễu. Trước đó, một TikToker Trung Quốc khác cũng thực hiện trò tương tự tại Indonesia.

Giả làm người Nhật, dùng tiền vàng mã lừa người dân Ai Cập

Theo đó, ngày 24/6, TikToker “Anh G” đến Ai Cập và giả làm người Nhật. Người này đưa tiền vàng mã dùng trong các nghi lễ của Trung Quốc cho trẻ em và người dân ở địa phương, đồng thời nói đó là tiền yên Nhật.

Sau đó, "Anh G" để những người nhận tiền mang chúng đến cửa hàng mua đồ hoặc đến cửa hàng tiện lợi đổi tiền. Người này quay lại toàn bộ quá trình, đăng video lên TikTok cùng một số nền tảng video khác và tỏ ra thích thú trước trò đùa của mình.

Hành động của TikToker này bị dân mạng chỉ trích.

Video sau khi được chia sẻ đã vấp phải nhiều chỉ trích trên MXH. Dân mạng cho rằng hành vi này lợi dụng sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa để lừa người khác, vượt qua giới hạn của một trò đùa thông thường.

Một số bình luận chỉ trích "Anh G" là “thiếu tôn trọng người dân địa phương”, “không có giới hạn” và cho rằng hành động này có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của người Trung Quốc ở nước ngoài.

TikToker khác cũng thực hiện trò tương tự tại Indonesia

Không lâu trước đó, một TikToker khác có biệt danh “Lương Mãn” cũng thực hiện hành vi tương tự tại Indonesia.

Người này đã lừa một người đàn ông địa phương bằng cách nói tiền vàng mã của Trung Quốc là tiền yên Nhật, sau đó để người này mang tiền đến cửa hàng tiện lợi đổi. Trong khi đó, anh ta đứng bên ngoài bí mật quay lại toàn bộ quá trình và nhiều lần bật cười.

Anh ta cũng nói sẽ chờ đối phương đi ra ngoài nhưng sau đó lại âm thầm rời đi.

Sau khi video được lan truyền, dân mạng chỉ trích hành động trên là lợi dụng khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ để thực hiện hành vi lừa dối có chủ ý. Dân mạng thậm chí kêu gọi cơ quan chức năng tại Indonesia và Ai Cập xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Người Trung Quốc gây tranh cãi với video giả làm người Nhật

Những vụ việc trên không phải trường hợp đầu tiên mà những người nổi tiếng Trung Quốc gây tranh cãi với nội dung giả làm người Nhật ở nước ngoài.

Tháng 4, một phụ nữ Trung Quốc tự xưng "Khả Á" cũng xuất hiện trên đường phố Tây Ban Nha và nói với người qua đường rằng mình là người Nhật. Cô sử dụng tiếng Anh để xin đồ ăn và sau đó tỏ ra đắc ý khi nói rằng “gần như không bị ai từ chối”.

Video mang nội dung “thử thách giả làm người Nhật đi xin ăn cả ngày” sau đó gây tranh luận tại Nhật Bản. Dân mạng Nhật đặt câu hỏi về việc tại sao người thực hiện nói rằng mình không thích Nhật Bản nhưng lại lựa chọn giả làm người Nhật như vậy.