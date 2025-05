Một trong những tính năng khiến One UI 8 rất được mong chờ

Trước khi Android 16 chính thức ra mắt, nhiều người đã có cơ hội trải nghiệm One UI 8 trên một trong những thiết bị của mình và nhận thấy một số thay đổi đáng chú ý.

Một trong những cải tiến nổi bật của One UI 8 là chế độ Battery Protection giờ đây đã trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn so với phiên bản One UI 7. Theo thông tin từ Tarun Vats, bản dựng hiện tại là phiên bản trước beta hoặc alpha, vì vậy nhiều tính năng có thể sẽ thay đổi khi bản beta chính thức được phát hành.

Trong One UI 8, Samsung đã giới thiệu hai chế độ trong tính năng Battery Protection: Basic và Maximum. Chế độ Basic bao gồm tính năng Adaptive Protection giúp điện thoại tự động dừng sạc ở mức 80% khi người dùng đang ngủ, và tiếp tục sạc đến 100% ngay trước khi họ thức dậy. Điều này giúp làm chậm quá trình lão hóa pin.

Samsung cho biết trong tuyên bố cảu mình rằng: “Thời gian ngủ được ước tính dựa trên thói quen sử dụng điện thoại của bạn. Có thể mất một thời gian để đưa ra ước tính chính xác. Nếu thói quen ngủ không đều, chế độ bảo vệ cơ bản có thể được sử dụng tạm thời”.

Chế độ Maximum cho phép người dùng đặt giới hạn sạc cụ thể cho điện thoại, với các tùy chọn từ 80%, 85%, 90% đến 95%.

Mặc dù bản cập nhật One UI 8 có thể không mang tính cách mạng như One UI 7 nhưng nó vẫn hứa hẹn nhiều cải tiến đáng giá. Người dùng có thể mong đợi những thay đổi trong Samsung DeX, tích hợp ứng dụng bên thứ ba cho Live Notifications và nhiều tính năng khác. Dự kiến, One UI 8 sẽ được công bố công khai vào tháng 7, bắt đầu với các mẫu Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7.