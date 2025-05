Samsung chuẩn bị làm điều không ngờ với One UI 8

Theo thông tin từ Sammobile, bản beta đầu tiên của One UI 8, phiên bản dựa trên Android 16, dự kiến sẽ chính thức được Samsung ra mắt trong vài tuần tới. Điều này có nghĩa là một số mẫu điện thoại Galaxy hàng đầu tại một số khu vực có thể sớm tham gia chương trình beta của One UI 8.

One UI 8 beta sẽ được phát hành vào tuần thứ ba của tháng này?

Các rò rỉ cho biết, chương trình One UI 8 beta sẽ diễn ra sớm nhất vào tuần thứ ba của tháng này, ngay sau khi công ty triển khai phiên bản One UI 7 ổn định cho làn sóng thiết bị tiếp theo. Mặc dù Samsung chưa công bố chính thức, thời điểm này dường như trùng với lịch phát hành bản dựng Android 16 ổn định.

Vấn đề ở đây là người dùng khó có thể kỳ vọng vào một cải tiến lớn dành cho One UI 8 trong bối cảnh One UI 7 mang đến rất nhiều tính năng hiện đại và kéo theo sự trì hoãn. Giới phân tích cho rằng Samsung có thể mang đến ít cải tiến cho phiên bản One UI 8 sắp tới. Một bản dựng bị rò rỉ đã xuất hiện trực tuyến cho thấy những cải tiến đối với các tính năng hiện có như Now Bar, Secure Folder và Samsung DeX, cùng với một số tính năng mới từ Android 16.

Mặc dù Sammobile không cung cấp ngày ra mắt chính xác cho bản beta của One UI 8, nhưng người dùng đã đăng ký chương trình sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng Samsung Members khi bản beta có sẵn. Nguồn rò rỉ Tarun Vats trước đó đã dự đoán rằng bản beta One UI 8 sẽ ra mắt vào tháng 6, với bản phát hành ổn định có thể diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 9.