Samsung đã dành phần tốt nhất của One UI 7 cho One UI 8

Mặc dù One UI 7 đã được triển khai cho các thiết bị như Galaxy S24 và Galaxy Z Fold6 từ tháng 4/2025, Now Brief vẫn chỉ có trên dòng Galaxy S25. Đây là một tính năng màn hình khóa cung cấp bản tóm tắt buổi sáng cá nhân hóa, bao gồm thông tin thời tiết và số liệu sức khỏe từ ứng dụng Samsung Health.

Now Brief sẽ không còn độc quyền cho Galaxy S25 với One UI 8.

Việc Now Brief không thể đến với các thiết bị không phải Galaxy S25 thực sự là một nỗi thất vọng cho người dùng, đặc biệt khi One UI 7 mang đến nhiều công cụ AI và hình ảnh động mượt mà hơn. Mọi thứ càng trở nên khó chịu khi Now Bar vẫn được triển khai, vốn cho phép người dùng cập nhật thông tin thể thao, thông báo, điều khiển nhạc và thói quen hàng ngày một cách nhanh chóng.

May mắn là One UI 8 dường như sẽ giải quyết mọi sự thất vọng này khi các rò rỉ gần đây cho thấy One UI 8 có thể mang tính năng Now Brief đến các mẫu cao cấp cũ hơn. Một bản dựng alpha trên Galaxy Z Fold6 cho thấy rằng dòng Galaxy S24, Z Flip6 và Z Fold6 có khả năng nhận được tính năng này trong bản phát hành One UI 8, dự kiến ra mắt vào giữa năm 2025.

Quyết định của Samsung về việc mở rộng Now Brief cho One UI 8 đã gây ra nhiều tranh cãi. Hiện tại, One UI 8 đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7/2025. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, người dùng sẽ sớm được trải nghiệm Now Brief cùng nhiều tính năng mới trên các thiết bị Galaxy của mình.