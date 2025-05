Người hâm mộ Samsung đón tin cực vui về One UI 8

Thông tin này được tiết lộ từ bài đăng của người dùng Tarun Vats trên mạng xã hội X, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong quy trình kiểm tra phần mềm của công ty bởi điều này sớm hơn so với lịch trình thông thường. Tuy nhiên, Vats khuyến cáo người dùng nên thận trọng vì mốc thời gian cập nhật của Samsung có thể thay đổi tùy thuộc vào tiến độ phát triển.

One UI 8 sẽ đến với người dùng điện thoại Galaxy sớm.

Gần đây, một phiên bản thử nghiệm của One UI 8 đã được phát hiện đang chạy trên thiết bị nội bộ, được cho là Galaxy Z Flip 6, điều này cho thấy Samsung đang tích cực phát triển lớp phủ phần mềm cho hệ điều hành Android 16 sắp ra mắt.

Thông thường, các bản dựng thử nghiệm này chỉ giới hạn ở các thiết bị chưa phát hành như Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 và dòng Galaxy S25. Tuy nhiên, nếu Samsung phát hành bản beta công khai vào tháng 6, điều này sẽ cho phép những người thử nghiệm beta đã đăng ký trải nghiệm phần mềm sớm hơn nhiều so với thường lệ. Thông thường, Samsung bắt đầu các chương trình beta công khai One UI vào cuối mùa hè, thường vào khoảng tháng 8, gần với thời điểm phát hành phiên bản Android mới của Google.

Để so sánh, bản One UI 7 beta dựa trên Android 15 đã bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái. Việc phát hành bản beta sớm hơn có thể cho thấy ý định của Samsung trong việc cung cấp bản cập nhật One UI 8 ổn định cho người dùng nhanh chóng sau khi Android 16 chính thức ra mắt. Google thường công bố các tính năng Android mới tại sự kiện I/O vào tháng 5, với bản xem trước dành cho nhà phát triển có sẵn sớm, tạo điều kiện cho các đối tác như Samsung bắt đầu quá trình điều chỉnh.

Giao diện người dùng dựa trên Android 16 sẽ giúp người dùng Samsung quên đi nỗi bực tức vì One UI 7.

Mở chương trình beta sớm sẽ cung cấp thêm thời gian cho người dùng phản hồi và giúp Samsung xác định, sửa lỗi trước khi phát hành One UI 8 chính thức. Trong khi người dùng vẫn cần chờ thông báo chính thức từ Samsung, triển vọng thử nghiệm các tính năng của One UI 8 sớm hơn dự kiến là một bước phát triển thú vị cho chủ sở hữu thiết bị Galaxy. Nếu thành công, điều này có thể dẫn đến việc triển khai suôn sẻ hơn so với quá trình gặp nhiều khó khăn mà One UI 7 đã trải qua.