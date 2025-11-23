Mobi, Vina, Viettel đang ứng cứu các thuê bao trong vùng bão lũ như thế nào?

Những trận mưa lớn kéo dài đã gây lũ lụt diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, khiến đời sống sinh hoạt, giao thông và liên lạc của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh trên, các nhà mạng lớn như Viettel, VinaPhone, MobiFone đã triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho khách hàng đang sinh sống tại các khu vực chịu tác động trực tiếp của mưa lũ.

Nhân viên kỹ thuật của các nhà mạng đang ứng cứu thông tin trong vùng bão lũ.

Với VinaPhone, khách hàng tại các địa bàn được cơ quan chức năng xác định là vùng lũ sẽ được tặng 100 phút gọi nội mạng/nội quốc gia và 15GB data sử dụng trong 7 ngày (từ ngày 22 - 29/11).

Hiện, đội ngũ kỹ sư của nhà mạng này cũng đang túc trực tại hiện trường để xử lý nhanh sự cố truyền dẫn, tăng cường vùng phủ sóng tại những nơi nhu cầu liên lạc tăng cao hoặc bị ngập sâu, đồng thời bổ sung nguồn điện và thiết bị dự phòng cho các trạm phát sóng khi mất điện trên diện rộng.

Song song đó, họ tổ chức các điểm hỗ trợ trực tiếp tại các cửa hàng giao dịch và các điểm hỗ trợ di động. Người dân có thể sạc pin điện thoại miễn phí, sửa hoặc thay SIM, kiểm tra thiết bị và khôi phục kết nối. Các điểm hỗ trợ di động được bố trí linh hoạt tại những khu vực tập trung dân cư hoặc bị chia cắt bởi nước lũ.

Với Viettel, các chi nhánh Viettel tại tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai. Tính đến sáng 22/11/2025, các thuê bao ở khu vực bị cô lập đã được cộng 20.000 vào tài khoản để gọi, nhắn tin và vào mạng, với tổng số tiền hỗ trợ đã vượt 10 tỷ đồng.

Hiện, gần 6.000 máy phát điện cơ động đã được bố trí tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, bảo đảm duy trì năng lượng cho các trạm phát sóng. Cùng với đó, hơn 1.900 bình ắc quy dự phòng đã được chuyển bổ sung để tăng thời gian duy trì hoạt động của mạng lưới. Toàn vùng cũng đã được tăng cường 17 điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm cầm tay và 9 xe phát sóng cơ động.

Riêng tại tỉnh Khánh Hòa, Viettel triển khai thêm 4 drone vận tải để phục vụ vận chuyển vật tư, nhu yếu phẩm khi đường bộ bị chia cắt, đồng thời sử dụng flycam hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, Viettel đã mở rộng khả năng roaming giữa các nhà mạng, giúp người dân đảm bảo liên lạc ngay cả khi một phần mạng lưới gặp sự cố do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Bên cạnh công tác ứng cứu thông tin, tất cả các cửa hàng Viettel thuộc các tỉnh đang gặp thiên tai được bố trí thành điểm sạc pin miễn phí cho người dân địa phương.

Về phía MobiFone, nhà mạng này cũng đã điều động bổ sung nhân lực, thiết bị và phương tiện đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, duy trì chế độ trực 24/7.