Bluetooth có thể khiến bạn gặp nguy hiểm: 3 lời khuyên từ chuyên gia

Trong kỷ nguyên của hệ sinh thái thiết bị đeo như Apple Watch Series 11 và các thiết bị nhà thông minh, Bluetooth đã trở thành "mạch máu" kết nối không thể thiếu. Việc luôn để Bluetooth ở trạng thái hoạt động mang lại sự tiện lợi tuyệt vời, nhưng đi kèm với đó là những mối lo ngại về bảo mật và thời lượng pin mà người dùng cần đặc biệt lưu tâm.

Vì sao không nên bật Bluetooth liên tục.

Cánh cửa mở cho những "vị khách không mời"

Khác với kết nối có dây, Bluetooth giống như một cổng truy cập không hình dáng trên thiết bị của bạn. Các nhà nghiên cứu bảo mật cảnh báo rằng, hacker đã tìm ra cách lợi dụng các lỗ hổng để xâm nhập điện thoại mà không cần bạn phải xác nhận ghép nối.

Chỉ cần đi ngang qua một kẻ xấu tại rạp phim hay trên xe buýt, mã độc có thể âm thầm cài "cửa hậu" (backdoor) để nghe lén cuộc gọi, đánh cắp mật khẩu ngân hàng và thu thập dữ liệu riêng tư chỉ trong vài giây. Những loại virus như BlueBorne từng là minh chứng cho việc mã độc có thể lây lan qua các cổng Bluetooth đang mở, tấn công từ điện thoại cho đến cả... bóng đèn thông minh.

Nghịch lý về pin: Ngốn hay không ngốn?

Nhiều người dùng lo ngại bật Bluetooth sẽ làm cạn kiệt pin nhanh chóng. Thực tế trong năm 2026, công nghệ Bluetooth hiện đại tiêu thụ rất ít năng lượng, thậm chí còn hiệu quả hơn Wi-Fi khi duy trì kết nối với smartwatch. Tuy nhiên, "năng lượng thấp" không có nghĩa là "không tiêu tốn". Việc thiết bị liên tục "quét" tìm kết nối mới vẫn gây ra một áp lực nhất định lên viên pin. Tắt Bluetooth khi không cần thiết vẫn là một cách hiệu quả để kéo dài thêm thời gian sử dụng quý giá cho máy.

Cách bảo vệ bản thân thông minh nhất

Lời khuyên từ các chuyên gia không phải là "tẩy chay" Bluetooth, mà là sử dụng nó một cách tỉnh táo và có kiểm soát:

- Hãy để Bluetooth hoạt động nhưng ở trạng thái "tàng hình" để người lạ không thể tìm thấy tín hiệu của bạn.

- Không bao giờ chấp nhận yêu cầu ghép nối hoặc nhận file từ thiết bị không xác định ở nơi công cộng.

- Cập nhật các bản vá lỗi bảo mật từ nhà sản xuất là lá chắn quan trọng nhất để vá các "lỗ hổng" mà hacker đang nhắm tới.

Đừng để sự tiện lợi nhất thời khiến bạn phải trả giá bằng thông tin cá nhân. Hãy học cách "đóng cửa" Bluetooth khi không cần thiết để đảm bảo an toàn cho thế giới số của chính mình.