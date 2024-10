Mạng 5G thế giới hiện ra sao, Việt Nam đứng ở đâu?

Trong một buổi trao đổi với báo chí sau 10 ngày thương mại hóa mạng 5G tại Việt Nam, ông Hoàng Đức Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật toàn cầu đã có những chia sẻ liên quan bức tranh 5G trên thế giới và nhìn lại Việt Nam.

Mạng 5G của Viettel đã được thương mại hóa tại Việt Nam.

Bức tranh mạng 5G trên thế giới

Dẫn thống kê của Open Signal và GSMA vào cuối tháng 1/2024, ông Thanh thông tin: Hiện nay, mặc dù thế giới đang thúc đẩy triển khai 5G rất mạnh mẽ nhưng chất lượng chưa thật sự tốt. Cụ thể, nhóm tốt nhất và triển khai 5G phủ khá rộng là Ấn Độ, Mỹ hay Hàn Quốc, song vùng phủ 5G của họ cũng chỉ khoảng 52% so với 4G hiện tại.

Về tốc độ download trên mạng 5G của các nhà mạng lớn trên thế giới, đến quý II/2024, tốc độ 5G của các nước giao động từ khoảng trên 100 - 750Mbps. Trong đó, mạng 5G ở Hàn Quốc được triển khai trên quy mô lớn và được đầu tư mạnh mẽ cho việc nâng cao chất lượng mạng, ghi nhận tốc độ download trung bình khoảng 550Mbps. Xịn hơn nữa, UAE ghi nhận tốc độ download trên mạng 5G của e& tới 750Mbps.

Ở top cuối là những nước như Tây Ban Nha hay Đức, có tốc độ download chỉ khoảng 100Mbps. Trong đó, hàng xóm của Việt Nam là Thái Lan ghi nhận tốc độ download vào khoảng 115 - 120Mbps, còn cường quốc công nghệ như Nhật Bản cũng chỉ khoảng 150Mbps.

Tốc độ upload 5G của các nhà mạng trên thế giới thì từ 10 - 45Mbps, trong đó UAE và Hàn Quốc vẫn trong top đầu với khoảng 43 - 45Mbps.

Còn với Viettel, tốc độ download đang được ghi nhận trên Speedtest.net là khoảng 320Mbps, tốc độ upload vào khoảng 41 - 42Mbps, nằm ở top giữa trên bảng xếp hạng.

Mạng 5G thương mại đầu tiên tại Việt Nam

Viettel chính thức khai trương mạng 5G thương mại tại Việt Nam từ ngày 15/10/2024. Đây là sự kiện quan trọng đúng dịp kỷ niệm 20 năm chính thức kinh doanh dịch vụ di động và chào mừng 80 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chính thức ra mắt chỉ sau 6 tháng nhận giấy phép sử dụng tần số 2.600MHz, mạng 5G Viettel tại thời điểm khai trương có hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học.

Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone). Theo Viettel, 5G SA mới là mạng 5G thực sự và độc lập hoàn toàn so với công nghệ 4G hiện tại. So với mạng 5G NSA, ngoài cung cấp các dịch vụ truyền tải dữ liệu tốc độ cao, 5G SA còn đáp ứng yêu cầu độ trễ siêu thấp vào khoảng 1 - 5ms, tốt hơn nhiều mạng 5G NSA và gấp 20 lần 4G truyền thống.

Viettel cho biết thêm, họ đã phát triển sẵn các open APIs (cung cấp dữ liệu, cung cấp khả năng cấu hình và tương tác với mạng 5G Viettel) theo chuẩn của GSMA cho cộng đồng phát triển ứng dụng tại Việt Nam và trên thế giới. Điều này giúp các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng sáng tạo trên nền tảng 5G Viettel.

Khi ra mắt, Viettel đã công bố 11 gói cước trả trước và 8 gói cước trả sau dành cho khách hàng cá nhân. Đặc biệt, với 5G Viettel, mỗi khách hàng sẽ có một không gian số của riêng mình, tất cả các gói cước 5G đều được Viettel miễn phí lưu trữ "đám mây" và dịch vụ xem truyền hình TV360.

Khách hàng sở hữu điện thoại hỗ trợ 5G có thể sử dụng ngay dịch vụ mà không phải đổi SIM.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]