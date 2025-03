Nhà mạng lớn nhất Việt Nam tiết lộ lượng người dùng mạng 5G

Theo thông tin từ Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel), tính đến hết tháng 1/2025, cả nước đã có 5,5 triệu người dùng 5G Viettel, tập trung ở 63 tỉnh, thành phố. Con số tích cực này được kỳ vọng sẽ giúp Viettel tiến gần hơn tới mục tiêu 10 triệu người dùng 5G trong năm 2025.

Trong đó, Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương có số người dùng 5G lớn nhất với 2,4 triệu, tương đương hơn 40% tổng số người dùng 5G trên toàn quốc. Cùng nằm trong top 5 tỉnh có số người dùng 5G nhiều nhất là Đà Nẵng, Bình Dương và Cần Thơ.

Mạng 5G của Viettel đang không ngừng được mở rộng.

Ghi nhận trên mạng Viettel cho thấy, dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, lưu lượng truy cập data 5G tăng đột biến sau khi Viettel ra mắt gói cước 5G mới với cú pháp TET5G gửi 191. Bên cạnh đó, hệ gói cước 5G trả sau NINE ra mắt cùng thời điểm khai trương mạng cũng đạt được thành công bước đầu với mức tăng trưởng tốt, hiện tại đã chiếm gần 10% lượng thuê bao trả sau của Viettel.

Hiện, các chương trình bán hàng sau Tết, bán hàng lễ hội của Viettel tại các tỉnh vẫn đang được triển khai tích cực, thúc đẩy thuê bao 5G trên toàn quốc. Với Phương châm “hiện đại hoá các giá trị truyền thống”, gian hàng Viettel bố trí tại các lễ hội được trang bị nhiều thiết bị thông minh để khách hàng được trải nghiệm công nghệ mới trên nền 5G như chơi game với kính thực tế ảo VR/AR, xem nội dung 4K/8K trên TV360,...

Trước đó, Viettel khai trương mạng 5G đầu tiên và lớn nhất Việt Nam với 6.500 trạm phát sóng từ ngày 15/10/2024. Tốc độ mạng 5G Viettel có thể đạt từ 700Mbps - 1Gbps, gấp 10 lần so với 4G và độ trễ thấp, được triển khai đồng thời trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (non stand alone) và 5G SA (stand alone).